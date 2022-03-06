Путин находится в тотальной изоляции, – российская журналистка

Путин изолирован от реальной информации. Российская пропаганда сыграла против него.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала российская журналистка Юлия Латынина. По ее словам, Путину невозможно объяснить реальное положение России в войне против Украины, настолько он изолирован.

Обратите внимание Путин сошел с ума или деградирует, или Почему Россия напала на Украину

Историю Путина будут проходить в учебниках психиатрии, – Латынина

"Думаю, что его тотальная изоляция и желание информации, которую ему хотелось бы услышать – привели ко всему, что мы видим", – сказала Юлия Латынина.

По ее мнению, если бы Путин не был изолирован от реальной информации, то наверное, нельзя было бы представить, что он принял бы решение о вторжении в Украину и планировал бы "операцию" исходя из того, что его "встретят с цветами", а украинская армия "рассыплется".

"Это действительно беспримерная ситуация. Эту историю будут проходить в учебниках военной истории, психологии и психиатрии", – заявила российская журналистка.

Латынина об искаженной информации для Путина: смотрите видео

Заметьте, что ранее американские СМИ сообщили: разведка Соединенных Штатов Америки пытается выяснить состояние психического здоровья Путина. В США начали открыто ставить под сомнение психическую устойчивость российского диктатора.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!