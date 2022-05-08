Путин послал циничные поздравления "с днем победы", в том числе и Украине

Цинизм кремлевского диктатора не имеет предела. В преддверии "дня победы" он прислал иностранным странам поздравление с "праздником". И даже послал его Украине.

Глава кремля разослал "поздравления" постсоветским странам, но даже и квазиобразованиям в Украине и Грузии. И даже собственно Украине и Грузии, об этом говорится на сайте российского диктатора.

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И что там говорит кремлевский диктатор

Пока весь цивилизованный мир 8 мая вспоминает память жертв самой кровавой войны в истории человечества, в России "победоносие" набирает обороты.

Глава кремля цинично вспомнил о каком-то мифическом "братстве" и "дружбе". Отдельно Путин прислал "поздравления" квазиреспубликам и его вожакам, где не менее позорно сравнил террористов и оккупантов с боровшимися против нацизма.

Свое "поздравление" кремлевский диктатор направил лидерам и народам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. "Письмо" от Путина получили квазиобразования в Грузии и Украине. Однако наиболее циничным является "поздравление" народам Грузии и Украины.

Путин даже "обратился" к украинским ветеранам Второй мировой. Убийца их внуков и правнуков не обошелся без своих традиционных измышлений о "нацизме в Украине".

Отдельно на сайте Кремля опубликовали еще более циничное обращение "к ветеранам и украинцам", где Путин просто пробил дно, пожелав украинцам "мирного и справедливого будущего".

"День победы" в России: последние новости

Каждый год в России 9 мая День победы над нацизмом превращается в мир "победобесия" с военными парадами и лозунгами "можем повторить". Однако в этом году планы кремля немного изменились.

Провести привычный парад у россиян не получится, из-за огромного количества уничтоженной на войне против Украины военной техники. На парад в Москву не приедет ни один иностранный лидер, даже самопровозглашенный белорусский президент Лукашенко останется в Минске.

Однако из-за помешанности российского руководства, в Украине призывают граждан реагировать на все воздушные тревоги 8 и 9 мая. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вообще призвал жителей города уехать на эти дни. Мэр Львова Андрей Садовый вместе с тем отметил, что город покидать не нужно, однако укрытие проверить стоит. Ряд мероприятий на 8 и 9 мая из-за угрозы провокаций отменены.

В СМИ активно обсуждают, что 9 мая Путин может официально объявить Украине войну, однако президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для нашего государства это ничего не изменит.

По данным "Восточной правозащитной группы", 9 мая, чтобы создать хоть какую-то победу, кремлевский диктатор может объявить о создании "нового СССР", в который должны войти помимо России и Беларуси, квазиреспублики в Донецкой, Луганской областях и на территории Грузии.

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