Премьер-министр России в 2000 – 2004 годах Михаил Касьянов рассказал 24 Каналу, что хоть и Путин не говорил о намерениях захвата Украины, но неоднократно критиковал премьер-министра из-за переговоров с Украиной. Все происходило в личных разговорах. Также Касьянов рассказал о военном бюджете России и сотрудничестве с Китаем – читайте все дальше в материале.

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Военный бюджет России

Бюджет России. Много там засекречено, много неизвестного, но некоторые цифры уже есть. Известно, что 40% выделяют на войну в Украине и на безопасность. Как вы считаете, насколько это истощает Россию, как оно повлияет на страну?

Такой бюджет истощает Россию, но он сбалансирован по этим цифрам, которые представлены, но этот баланс может быть хрупким, если будут меняться различные обстоятельства в течение года. Действительно, 30% или даже больше – это военные расходы.

Это война против суверенной Украины. 10% бюджета это все спецслужбы, но есть и секретные расходы – еще 33% идут на финансирование спецопераций за рубежом или внутри страны. Говорится о выборах и пропаганде.

Российский бюджет можно назвать бюджетом военного времени, но этот год пока достаточно стабильный, потому что есть доходы от нефти. Это более 40% всех доходов.

В следующем году прогнозируют, что доход будет меньше, учитывая то, доверие будет ниже.

Мы видим, что бюджет на следующий год построен с урезания того, что цена на баррель нефти составит 69 – 70 долларов. Это не совсем реально.

Саудовская Аравия заявила, что восстановит уровень добычи и экспорта своей нефти. Если до декабря 2024 года там увеличат эти объемы, то цены на нефть упадут.

Есть и другой фактор, который влияет на цену нефти – это напряжение на Ближнем Востоке. Посмотрим как это будет развиваться.

Россия, формируя такой бюджет страны, фактически перекладывает бремя войны на обычных россиян. Говорится о тех, кто является малообеспеченным, ведь инфляция растет и будет продолжаться дальше.

Влияние Запада на стоимость российской нефти

Может ли Запад повлиять на цены нефти в году, чтобы ухудшить положение Путина?

Конечно. Решение G7 о максимальной цене на нефть – 60 долларов за баррель – должно работать. Мы в СМИ видели сообщения, что американский Минфин выловил несколько фирм, которые работали с путинским "теневым флотом". Россия так пыталась обойти санкции.

Я думаю, что контроль по выполнению запретов будет усилен, чтобы российская нефть максимально стоила 60 долларов. Это первый фактор влияния.

А второй – американцы могли бы поговорить со многими странами, которые добывают нефть, в частности с Саудовской Аравией, для того, чтобы заменить часть российской нефти.

Американцы могли бы раскрыть свои резервы и уменьшить собственные закупки нефти на международном рынке. Это обеспечило бы стабильность низкой стоимости нефти.

Запад имеет инструмент, как уменьшить доходы Путина от экспорта нефти. Запад не может ввести эмбарго, потому что нечем заменить эту российскую нефть, ведь она нужна на рынке, но уменьшить суммы, которые получают россияне от ее экспорта, можно.

Установление предела стоимости было нацелено на то, чтобы объемы нефти на международном рынке сохранялись, но Россия получала меньше доходов. Оно так и работало.

Значительная часть поставок была в Индию. Эта страна внезапно из нулевого импорта российской нефти превратилась в ведущего импортера российской нефти.

Но все деньги, полученные от экспорта российской нефти в Индию, были в дальнейшем в рупиях. Все деньги остались на счетах в Индии.

Поскольку Центральный банк Индии не меняет свою позицию по конвертации, она запрещена, и поэтому эти миллиарды лежат там, ведь индийское правительство позволяет только покупать товары в Индии. А что там можно купить? Табак, чай, какие-то машины индийского производства, которые вручают семьям погибших на фронте.

Это серьезные ресурсы, которые выпали из того, что Путин мог использовать на войну. Если собрать комплекс мер, то эффект от санкций будет.

Готовность Путина к "компромиссам"

В одном из последних интервью вы сказали, что Путин понимает, что он в тупике. Насколько Путин готов принимать слово “компромисс”? Насколько с этим человеком можно разговаривать? Или все-таки ситуация такая, что он, возможно, и не хочет, но ему нужно о чем-то с кем-то говорить?

Он не хочет. Он хочет, чтобы (Украина – 24 Канал) просто приняла условия капитуляции. Мы знаем, как Путин обращается с международными договорами – растоптал все, которые были с разными странами. Не только с Украиной, но и с мировым сообществом. Например, соглашение членов ОБСЕ.

Таким образом, все международное право полностью попрано его действиями. Поэтому не следует рассчитывать, что будет подписан какой-то договор или Путин будет его выполнять. Но Украина должна получить военное преимущество. И Путин должен это чувствовать. И только тогда можно уже говорить о каких-то реальных переговорах.

Поэтому вопрос помощи Украине со стороны Запада является ключевым. Ключевым не только для выживания Украины, но и для ее победы и защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Победа Украины над путинским режимом на фронте – это ключ к началу изменений в России.

Бесспорно, весь мир это понимает тоже. Все боятся России и путинской ядерной риторики. Особенно американцы и немцы. Они не позволяют применять ракеты дальнего радиуса действия и другого любого вооружения. Но это тема, которая должна быть обсуждена. Я так понимаю, что президент Украины Владимир Зеленский именно этим и занимался, когда ездил в Европу.

Я уверен, что Запад это понимает. Я общаюсь со многими политиками, они прекрасно понимают ситуацию. И даже прогнозируют разное развитие событий в связи с двумя вариантами результатов выборов в Соединенных Штатах.

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Европейские лидеры обеспокоены ситуацией, которая сейчас сложилась относительно Путина. И я думаю, что это очень важный момент. Украинцы, если мы посмотрим на карту оккупированных территорий в октябре 2023 года и октябре 2024 года, то увидим там небольшое изменение в пользу Путина. Но смысл в том, что люди гибнут и идет наступление. Украина теряет свои позиции на линии фронта.

Это, конечно, очень негативно действует на всех. Но подчеркну, что ключ к решению вопроса – в руках Запада.

Украина должна не просто получать ту же помощь в размере 120 миллиардов долларов, а гораздо больше. Я это называю, надо удвоить. Тогда и экономическое давление на Путина возрастет, поскольку он вынужден будет выровнять уровень своих расходов.

Тогда Путин будет тратить на войну не 30% из бюджета, а 60%. Это будет путь к катастрофе. Поэтому ситуация в руках Запада.

Готов ли Запад выделять необходимую помощь Украине

Готов ли Запад выделять еще больше денег? Потому что мы видим, что из года в год продолжается борьба, чтобы вообще не уменьшили это финансирование.

Я пока не вижу, что готов. Все с пониманием относятся к этому, но такого решения нет. Почему его нет? Все ждут выборов в США. Мы видим, что один из кандидатов говорит, что мы сократим помощь, и ему вроде удастся объясниться с Путиным и завершить войну за 24 часа.

О чем говорится. Об этом говорил кандидат в президенты США Дональд Трамп. В то же время Владимир Зеленский отреагировал на такое заявление, заметив, что завершить войну можно, однако вопрос в том, "какой ценой и кто ее будет платить".

Позиция более-менее понятна. Хотя, конечно, это можно отнести к категории популизма во время предвыборной кампании. Потом ситуация будет другой. Она будет другой, поскольку в США в Конгрессе существует двухпартийная поддержка Украины. Подавляющее большинство поддерживает Украину. Вопрос просто в формах и объемах. Это отдельный разговор. Это уже зависит от президента.

А вторая кандидатка, если станет президентом, то пока ничего не высказывает. Что приводит меня к мысли, что она будет проводить политику нынешней администрации Байдена. Значит, "за час по чайной ложке". Для того, чтобы Украина просто выживала, а не побеждала.

А все должны понять, что нельзя поощрять диктатора и его усмирять различными интеллектуальными способами, разрабатывая планы. Это должно быть силовое давление, которое заставляет диктатора. Надо поставить его на место.

Поэтому вопрос в объемах вооружения. Конечно, Украина не может получить преимущество в живой силе. Это просто невозможно.

Но преимущество в технике может получить. Это в руках Запада.

Когда Путин впервые захотел разрушить Украину

Вы были премьер-министром в 2000-х годах. Примерно в это время Путин заявлял в эфирах, что нет никаких претензий на Крым, аннексии никогда не может произойти. Более того, говорил, что в самой России есть 400 спорных территорий. Затем была пресс-конференция в Мюнхене 2008 года, где он впервые "наехал" на НАТО. А потом аннексия Крыма и полномасштабное вторжение. Что изменилось с тех пор? Или идея уничтожения Украины всегда была в голове Путина?

Мое время – это не было время идеи уничтожения Украины. Было отношение, что Украина второсортное государство. И поэтому Путин меня мягко критиковал в личных беседах, почему я веду переговоры с Украиной на равных, даю ей льготы, подписываю соглашения, в частности о широком доступе украинских товаров на российский рынок.

Это улучшало экономическую ситуацию внутри Украины. Было соглашение о реструктуризации долга за потребленный газ и многие другие вещи.

Путину это не слишком нравилось. Он считал, что Украина – это субординированная страна. Но никакого вопроса об уничтожении или агрессивности, конечно, не было. Поэтому риторика, которую вы процитировали, соответствовала тому времени.

Внутри Путин мог думать что-то другое, но для публики и всех нас никакой агрессивности и желания разрушить независимость Украины не было. В то время это был совсем другой человек. Мы слышали его высказывания, которые отличаются на 180 градусов. Я могу сказать, что Путин нас всех обманул, он делал вид, что является человеком с демократическими принципами.

Тогда он просто имитировал, а после 2005 –2007 годов стал настоящим Путиным – офицером КГБ, у которого в голове есть только 3 вещи: подкуп, шантаж и провокация.

В его политике мы видим все принципы, которых его научили в школе КГБ. Теперь он их применяет. Других знаний он не получил, а в этом квалифицирован.

Это как раз беда России, потому что работник спецслужб не может управлять страной. Ведь у таких людей отношение к другим только как к материалу. Так их учат: не учитывать никакие жертвы, нюансы, а достигать цели, которую поставило руководство.

Путин сам себе руководство и он придумал, что Россию надо сделать великой. Он хочет сидеть рядом с президентом США, обсуждать миропорядок и решать, кому можно существовать, а кому нет. Такая у него мечта.

Но почему-то Путин на протяжении 25 лет не чувствовал уважения и это его сильно расстраивает. Поэтому он пытается "прижать" Запад и разрушить Украину, чтобы доказать, что его надо уважать и говорить на равных.

Когда-то в СССР было две сверхдержавы – Путин хочет это восстановить. Хотя этого произойти никак не может, но в его голове это так.

Китай не заинтересован в исчезновении Путина

Путин уже потерял возможность сидеть за одним столом с президентом США, а влияние России, ее положение в Азии также серьезно ухудшилось.

Да, ухудшилось, но из-за того, что есть напряжение между Китаем и Индией, которая стала глобальным игроком. Но пока на международной арене она ведет себя скромнее. А что касается Китая, то в его экономических планах торговля с США и с Евросоюзом является ключевой. Это главные рынки.

Поэтому китайцы маневрируют между тем, чтобы не разрушить торгово-экономические связи с цивилизованным миром, но и одновременно поглощать Россию. Ведь путинская Россия для Китая – это выгодные позиции, это слабая страна. Поэтому сейчас Китай общается с Путиным плавно, но будто с вассалом.

Россияне просят начать строить уже второй проект "Сила Сибири–2", но Китай никак не соглашается.

Путин нервничает. Газ некуда девать, потому что в Китай идет только 30 миллиардов кубов, а потерян европейский рынок на 140 миллиардов.

Понятно, если закрывать скважины, то восстановить их потом нереально. Проблемы в этой сфере есть, а Китай начинает плавно давить.

Он не стремится к уничтожению Украины, ее поглощения Путиным, но в то же время не хочет, чтобы исчез российский диктатор. Пекину нужно, чтобы слабая Россия существовала, а он постепенно откусывал от нее все больше и больше.

К тому же, учитывая санкции, которые приняли европейские и американские страны, китайский юань фактически стал резервной валютой для России. Поэтому влияние Азии на Россию – это в главной степени влияние Китая, от других стран оно также есть, но не глобальное и не ключевое.

Сценарий смены власти в России

В одной из своих статей вы пишете, что в случае смены руководства в России, контроль может остаться в руках силовиков. Как реально может смениться власть и на каких именно силовиков?

Формально, власть останется в руках силовиков или тех людей, которые сегодня занимают высокие должности. Это так.

И поэтому в статье я описываю или предлагаю один из сценариев, который маловероятен, но все-таки возможен, – это исчезновение Путина по любым причинам.

Сейчас я не обсуждаю причины. Но тогда у страны появляется шанс ускорить переход к демократическому строительству. Снова стать демократическим государством. Это сложный процесс, но ключ к нему один.

Я могу ошибаться. Кто-то скажет мне, что я просто мечтатель, но ключ такой, что силовики и другие люди, которые сегодня занимают высокие должности в России, и в руках которых окажется власть, – будут хотеть улучшения отношений с Западом.

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Но они должны понять, что есть ряд условий, без которых ни Запад, ни гражданское общество, или вообще любой мыслящий человек с ними не будет взаимодействовать. В своей статье я как раз описываю все эти условия:

прекращение боевых действий и вывод всех войск из Украины , подтверждение ее территориальной целостности и независимости. То есть никаких претензий на ограничение действий Украины, вступления или не вступления в НАТО;

, подтверждение ее территориальной целостности и независимости. То есть никаких претензий на ограничение действий Украины, вступления или не вступления в НАТО; освобождение всех политзаключенных без судебных решений . Немедленно, в кратчайшие сроки;

. Немедленно, в кратчайшие сроки; принятие закона о созыве Конституционного учредительного собрания. Для того чтобы политика в России могла начаться с нуля. Никаких политических партий сегодня нет. Наша формально закрытая, все остальные это тоже политические группы. Доминируют имитационные путинские группы. Людей никуда не денешь, но этих формальных структур не должно быть;

Для того чтобы политика в России могла начаться с нуля. Никаких политических партий сегодня нет. Наша формально закрытая, все остальные это тоже политические группы. Доминируют имитационные путинские группы. Людей никуда не денешь, но этих формальных структур не должно быть; роспуск Госдумы и Совета Федерации, как абсолютно причастных и виновных в одобрении агрессии против Украины.

Эти органы в том составе, как они есть, не могут существовать. Но прежде всего, еще до своего роспуска, они должны принять законы, о которых я сказал, и о прекращении действий других законов, которые запрещают или ограничивают свободу политической и общественной жизни.

Это внутрироссийская дискуссия. Я не думаю, что здесь нужно углубляться в детали. Но такой путь существует. Силовики и не только они – не хотят войны.

Когда Путин ее начинал, он их не спрашивал. Он просто решил их судьбу, судьбу их семей и их будущего.

Конечно, подавляющее большинство будет хотеть улучшения отношений с Украиной и с Западом. Это и есть ключ к делу.

Если они не хотят, а желают продолжать ту же тоталитарную систему, которую создал Путин, то я ошибся. Но я уверен, что большинство людей, например, миллион бюрократов, которые есть в России, за исключением 10 человек вокруг Путина, все хотят немедленного прекращения войны и улучшения ситуации.

Если говорить о внутренних процессах, хотел бы вас спросить о последних заявлениях Кадырова. Он стал очень активным в последнее время. Даже объявил кровную месть бизнесмену Сулейману Керимову и еще двум людям, которые якобы хотели его убить. Насколько сейчас серьезное положение Кадырова в России и почему он так активен?

Его положение в России действительно серьезное, он влиятельный человек. Относительно этого инцидента, конечно, это ужасные вещи. То, что он заявляет, – это какое-то средневековье. Но все это я рассматриваю не в общей канве, что просто растет криминал, а иначе.

Думаю, Кадыров вступил на поле по соглашению, которое одобрено на самом верху. И вот эта его риторика, кровная месть – это лишь попытка "отползти" от ситуации, выйти, чтобы сохранить лицо перед своими собратьями, как он всегда говорит – мы кавказцы, горячая кровь и так далее.

В рамках этого понимания, что мы кавказцы, я думаю, перед своими братьями, соратниками, чтобы сохранить лицо, он делает такие вещи, придумывает такую версию. Это мое предположение, у меня нет знаний по этому вопросу, но мои ощущения именно такие. Это не какая-то борьба и Путин наблюдает за ними. Нет, просто Кадыров замахнулся на то, что ему не хотели давать, а хотели давать другим людям. Вот и все.

Оправдали ли себя ротации чиновников в Кремле

Хотел бы еще обсудить ротации, которые ранее произошли в верхушке Кремля. Это смена Шойгу, устранение Патрушева, приход Белоусова. С чем это связано? Что не удовлетворяло Путина?

Очевидно, что на войну идут огромные расходы. Эти расходы растут и, наверное, Путину рассказывали, что это завышенные требования Министерства обороны, что идет неэффективное использование, воровство. ФСБ докладывало и было много собранной информации о коррупционных схемах, которые применялись.

Поэтому настал момент, чтобы навести порядок для того, чтобы война на истощение, которую ведет Путин, велась более легко, а не просто с увеличением расходов увеличивались и коррупционные схемы.

Поэтому сейчас продолжается этот процесс. Пока я вижу, что больших успехов нет, просто есть аресты нескольких генералов. Но улучшения, с точки зрения снижения расходов Минобороны или их оптимизации, пока не видно. Но надо подождать еще мнение экспертов, когда будут расшифрованы статьи бюджета Минобороны. Посмотрим, что и как.

Но цель была именно такая: навести порядок в вопросах взаимодействия с промышленностью и с Минфином, чтобы понять, что расходы обоснованы. Но пока что результата я не вижу. Возможно, мы со временем увидим, есть ли смысл в этом, навел ли Белоусов порядок, или это опять зря и все продолжается по той же схеме.