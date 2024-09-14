Очень метко подменяют понятия, – Романова рассказала, какие нарративы по НАТО есть в пропаганде России

Российская пропаганда успешно работает на доведение кремлевских нарративов о "специальной операции" на территории Украины. Владимир Путин все чаще делает заявления, что против них воюет не просто Украина, а весь мир, в частности НАТО.

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что, из-за отсутствия каких-либо успехов на поле боя и помощи Украине западными партнерами, российский диктатор пытается оправдывать свои неудачи. Теперь пропагандисты утверждают, что во всех провалах виноваты США и НАТО.

Смотрите также Если Украине позволят бить вглубь: Россия уже в ООН начала угрожать НАТО войной

Подмена понятий

Ольга Романова отметила, что Владимир Путин пытается навязать и доказать всем россиянам, что против них воюет не Украина.

Понятно, что Украине помогает весь мир. А если какая-то страна этого не делает, то это является маркером для цивилизованного общества,

– сказала глава благотворительного фонда.

Она отметила, что Силы обороны Украины используют западное оружие, поэтому Путину приходится это как-то объяснять своим гражданам. Романова подчеркнула, что это оружие является помощью стране, которая противостоит захватчикам.

Но кремлевский режим очень удачно подменяет понятия. Меняя слово "помощь" на нарратив, что якобы весь мир воюет с Россией,

– причитала она.

Помощь и война это совершенно разные вещи, однако, по мнению председателя благотворительного фонда, когда-то это может измениться.