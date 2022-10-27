Путин назвал новую причину для начала "спецоперации"

В ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин решил дать новое объяснение своей неспровоцированной агрессии на землях Украины. Он все это объяснил метафорой тектонических движений.

В своей речи Владимир Путин придумал новые причины для начала так называемой "спецоперации". Более того, заявил, что она пошла только в пользу России, сообщает 24 канал.

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Во всем виноваты "тектонические движения"

По мнению Путина, изменения в мировом порядке, которые привели, в частности, и к началу так называемой "спецоперации", продолжаются уже давно.

Тектонические плиты всегда находятся в движении. Медленно, но перемены все равно происходят. Энергия скапливается, затем происходит землетрясение. Накопление энергии и ее выплеск как раз и привели к тому, что сейчас происходит,

– заявил диктатор.

Такие глобальные события, как заявил Путин, происходили давно, ведь их суть состоит в том, что сейчас возникают новые центры силы. И дело совсем не в нем лично, и не в его имперских амбициях. Дело в том, что "меняется мировой порядок по объективным причинам".

Более того, рождение новых центров силы он считает естественным процессом. В частности, такие новые центры силы сейчас появляются в Азии, а впереди будут Африка и Латинская Америка.

И виноват в этих процессах и войне в Украине, как обычно именно Запад.

Разве мы совершили там (в Украине – 24 канал) госпереворот, приведший к серии трагических событий, включая нашу "специальную операцию"? Нет, не мы же это сделали,

– цинично сказал Путин, который сам и объявил в феврале о начале полномасштабной войны.

Также он уверен, что такие "тектонические изменения" происходят и будут происходить, и Россия здесь якобы "ни при чем". Ведь их ничего не остановит, они неизбежны, и происходили бы независимо от того, как действовала бы страна-агрессор на Украинском направлении.

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Война России идет на пользу

Комментируя им же объявленную войну, Путин признал, что у России начались проблемы и потери. Но, несмотря на бешеные экономические проблемы, несмотря на растущую бедность, эмиграцию платежеспособного и интеллектуального населения и санкции, которые загоняют Россию все глубже в нищенское положение, он считает, что война в Украине идет на пользу России и ее будущему.

Объясняет это тем, что ценой крови украинцев эта война:

укрепляет суверенитет России,

укрепляет экономику страны-агрессора,

помогает сплотить российское общество.

Объяснил свою логику Путин так: недавно россияне считали свое государство чуть ли не колонией и были уверены, что ничего не способны сделать самостоятельно без западных партнеров. Теперь они убедились, что без Запада в России якобы "ничего не развалилось". Также экономика в воображении диктатора оказалась сильнее, чем он считал.

Более того, он уверен, что бизнес, который сейчас ушел с рынка страны-агрессора, обязательно вернется. И именно это помогло понять России, что она "великое государство".

"Готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества. В этом большая сила нашей страны. Мы это подтвердить и укрепили, и это самое главное", – подытожил Путин.