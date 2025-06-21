Путин хочет уничтожить Украину и покорить народ, – ISW о последних заявлениях диктатора

Накануне Путин сделал ряд циничных заявлений. В частности, сказал, что россияне и украинцы – якобы "один народ", а вся Украина якобы "фактически является российской". Аналитики отметили, что таким образом диктатор оправдывал дальнейшее завоевание Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

К теме "Вся Украина – наша": Путин повторил абсурдные тезисы об "одном народе"

ISW проанализировал заявления Путина

Путин ответил на вопрос после выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом 20 июня о том, почему российские войска продвигаются за пределы территорий Украины, которые Россия незаконно аннексировала. Глава Кремля абсурдно заявил, что он считает российский и украинский народы "одним народом" и что Украина якобы "является российской".

Путин неоднократно демонстрировал, что не рассматривает Украину как независимое государство с собственной историей, идентичностью и культурой, отдельное от России,

– отметили аналитики.

Добавили, что об этом свидетельствует эссе диктатора за 2021 год "Об историческом "единстве" россиян и украинцев". Кроме того, его неоднократное ложное утверждение, что россияне, белорусы и украинцы якобы являются "частью одного исторического народа".

Ранее в Институте отмечали, что продолжающаяся информационная операция Кремля, которая пытается представить россиян и украинцев как якобы "единый народ", культурно и исторически "однородный", – это одна из самых значимых информационных операций, направленных на подрыв поддержки Украины со стороны Запада и оправдание военных действий перед российским народом.

"Приверженность Путина к этому нарративу подчеркивает его постоянное стремление уничтожить украинское государство и подчинить украинский народ", – подчеркнули аналитики ISW.

