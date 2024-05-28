"Стефанчук – единственная легитимная власть в Украине": Путин сделал новое абсурдное заявление

Российский президент сделал новое абсурдное заявление. Так, он считает, что Верховная Рада и спикер Руслан Стефанчук якобы "единственная легитимная власть" в Украине.

Однако, согласно Конституции Украины, Владимир Зеленский остается легитимным президентом Украины. Что известно о заявлении Путина и как на него отреагировал Стефанчук – сообщает 24 Канал.

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Путин сделал абсурдное заявление о власти в Украине

Во время общения с журналистами Путин заявил, что сейчас в Украине легитимной властью является Верховная Рада и спикер Руслан Стефанчук. Свою позицию российский президент аргументировал тем, что якобы 5-летний срок полномочий Владимира Зеленского истек, а новых выборов не проводят. Поэтому, якобы власть должна перейти в руки Стефанчуку.

В своем абсурдном заявлении Путин привел даже искаженное содержание одной из статей Конституции Украины.

Но есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента. Грубо говоря, по предварительной оценке, единственной легитимной властью остается парламент и спикер Верховной Рады,

– заявил Путин.

Как Путин исказил содержание статьи Конституции Российский президент вспомнил 111 статью Конституции Украины, впрочем, ее содержание совсем другое. Так, в ней говорится следующее: "Президент Украины может быть смещен с поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Вопрос об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента инициируется большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины".

Стефанчук отреагировал на слова Путина

Спикер парламента Руслан Стефанчук отреагировал на слова Путина. Так, на своей странице в фейсбуке опубликовал сообщение, в котором он отметил, что очень хорошо, что россияне начали читать Конституцию Украины. В то же время он посоветовал быть внимательнее.

Рекомендовал бы любознательным читателям осваивать текст нашей Конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: "Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины". В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Но эта "непрерывность" не в российском (как "пожизненность"), а в нормальном, демократическом и безопасностном понимании. Поэтому Президентом Украины есть и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И все это, в соответствии с Конституцией и законами Украины,

– подчеркнул Стефанчук.

Спикер добавил, что российские нарративы являются бессмысленными и предсказуемыми. Стефанчук также посоветовал россиянам почитать и собственную Конституцию, в которой говорится о призрачных для России понятиях "демократического устройства" или "прав человека".

"А хотя бы в той части, где сказано, что Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов. Чтобы далеко не листать - это статья 79.1", – добавил спикер ВР.

Путин и ранее заявлял об "окончании легитимности" Зеленского

Во время визита в Минск Владимир Путин также заявлял о том, что легитимность Зеленского якобы "закончилась". Так, на пресс-конференции с Лукашенко российский президент утверждал, что якобы "не с кем вести переговоры".

С кем вести переговоры – это вопрос не пустой, я с вами согласен. Конечно, мы осознаем то, что легитимность действующего главы государства (Украины – 24 Канал) закончилась... Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимной властью,

– заявил Путин.

Приспешник российского президента Лукашенко также поддержал абсурдное заявление и добавил, что в вопросе легитимности Зеленского "нет юридической чистоты".

В то же время в Институте изучения войны, проанализировав заявления Путина и Лукашенко, заявили, что такие нарративы – это попытка отказаться от переговоров, а также попытка подорвать доверие украинцев к Зеленскому.