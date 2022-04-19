Путин – не Гитлер, а Украина – сильнее Польши во Второй мировой, – Пионтковский

Украина оказалась гораздо сильнее по сравнению с Польшей. Поэтому повторение ситуации как во Второй мировой войне быть не может.

Сейчас Запад вводит правильные действия по отношению к нашему государству, но медленно. Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский .

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"Путин не соответствует сравнению с Гитлером"

По его словам, Польшу во Второй мировой войне уничтожили. Только после этого Англия смогла "раскачаться". Однако с Украиной ситуация иная.

Во-первых, вы (Украина – 24 канал) оказались сильнее Польши. (Во-вторых – 24 канал) Владимир Путин не соответствует сравнению с Адольфом Гитлером, как его часто называли,

– подчеркнул Пионтковский.

Отметим, что историки проекта "Никогда снова" считают, что глава Кремля повторяет шаги Гитлера и ведет мир к глобальной войне.

Видят параллели между поведением Гитлера и Путина и США. Оба мол начали кровавую войну и цинично убивают людей.

Стрим Пионтковского с Романом Цымбалюком: смотрите видео