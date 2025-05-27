Руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская рассказала 24 Каналу, что по состоянию на май 2025 года она не видит никаких оснований для прекращения огня со стороны России. Вероятно, западные санкции не имеют силы заставить россиян к миру, ведь они уже научились, как с ними жить.

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Как быть во время возможного перемирия

По словам Марии Берлинской, если война в какой-то момент начнет называться перемирием, то это все еще будет война, ведь россияне никуда не исчезнут.

Это будет означать, что Путин просто перегруппируется, накопит вновь ресурсы и ударит уже в третий раз для того, чтобы добить. Третий удар будет финальным,

– сказала она.

Руководитель "Центра поддержки аэроразведки" подчеркнула, что перемирие – это очень временная вещь. Если это все же произойдет, то Украине его надо использовать для того, чтобы максимально подготовиться.

"Надо понять, что мы (украинцы – 24 Канал) можем потерять свое государство. Если мы хотим жить в этом мире, то должны занять ту позицию, которую в начале своей независимости занял Израиль", – отметила она.

Говорится о жесткой позиции в отношении врагов и готовности давать мощный отпор. Если оккупанты будут знать, что Украина сильное государство с развитыми военными возможностями, то Кремль не захочет снова атаковать.

Каждый, кто захочет на нас напасть, должен понимать, что ему придется заплатить непосильную цену. Украинцы должны сейчас переосмыслить все, что произошло и занять жесткую, субъектную позицию,

– подчеркнула Мария Берлинская.

Она добавила, что наше государство должно развивать военные технологии, но для этого нужно объединиться всему обществу.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не намерена завершать войну. Несмотря на заявления о мире, разведданные подтверждают подготовку к новым атакам. Он подчеркнул, что агрессивные действия Кремля указывают на политическое решение воевать дальше, а не искать компромисс. Зеленский призвал международное сообщество к честной оценке ситуации и усилению давления на Россию, в частности через санкции.