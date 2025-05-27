Керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська розповіла 24 Каналу, що станом на травень 2025 року вона не бачить жодних підстав для припинення вогню з боку Росії. Ймовірно, західні санкції не мають сили змусити росіян до миру, адже вони вже навчилися, як з ними жити.

Дивіться також Ворог мав успіхи на Харківщині та ліквідував "мішок" на Торецькому напрямку: огляд і карти ISW

Як бути під час можливого перемир'я

За словами Марії Берлінської, якщо війна в якийсь момент почне називатися перемир'ям, то це все ще буде війна, адже росіяни нікуди не зникнуть.

Це означатиме, що Путін просто перегрупується, накопичить знов ресурси й вдарить вже втретє для того, щоб добити. Третій удар буде фінальним,

– сказала вона.

Керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" підкреслила, що перемир'я – це дуже тимчасова річ. Якщо це все ж відбудеться, то Україні його треба використати для того, щоб максимально підготуватися.

"Треба зрозуміти, що ми (українці – 24 Канал) можемо втратити свою державу. Якщо ми хочемо жити в цьому світі, то повинні зайняти ту позицію, яку на початку своєї незалежності зайняв Ізраїль", – зауважила вона.

Мовиться про жорстку позицію щодо ворогів та готовність давати потужну відсіч. Якщо окупанти знатимуть, що Україна сильна держава із розвиненими військовими можливостями, то Кремль не захоче знову атакувати.

Кожен, хто захоче на нас напасти, повинен розуміти, що йому доведеться заплатити непосильну ціну. Українці повинні зараз переосмислити все, що сталось і зайняти жорстку, суб'єктну позицію,

– підкреслила Марія Берлінська.

Вона додала, що наша держава має розвивати військові технології, але для цього потрібно об'єднатися всьому суспільству.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не має наміру завершувати війну. Попри заяви про мир, розвіддані підтверджують підготовку до нових атак. Він підкреслив, що агресивні дії Кремля вказують на політичне рішення воювати далі, а не шукати компроміс. Зеленський закликав міжнародну спільноту до чесної оцінки ситуації й посилення тиску на Росію, зокрема через санкції.