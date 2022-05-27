Путин не хочет мирных переговоров, он готов продолжать войну на Донбассе, – Пентагон

В США убеждены, что Путин пока не намерен вести мирные переговоры с Украиной. Глава Кремля не проявляет никакого интереса к дипломатическому завершению войны.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне 27 мая. 24 канал передает детали выступления американского чиновника.

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Россия хочет продолжать войну на Донбассе

На брифинге Кирби напомнил слова государственного секретаря США Энтони Блинкена, что Путин "может прямо здесь и сейчас сделать правильный шаг" – вывести российские войска , сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским и вести добросовестные переговоры.

При этом спикер Пентагона отметил, что сейчас, похоже, этого не произойдет, ведь Путин не проявляет никакого интереса к дипломатическому урегулированию ситуации и завершению этой войны.

Напротив, он продемонстрировал, что готов продолжать войну на Донбассе – и дальше наращивает войска, стягивает технику, наносит авиаудары по меньшим территориям Украины,

– добавил американский чиновник.

Российское наступление несмотря на неудачи

Вместе с тем Джон Кирби отметил, что почти за 100 дней полномасштабного вторжения в Украину Путин не достиг ни одной своей стратегической цели. По его словам, диктатору не удалось забрать у нашего государства ее суверенитет, наоборот – он продемонстрировал украинцам, насколько важна независимость на самом деле, и поэтому мы боремся за нее каждый день.

Он (Путин – ред. 24 канал) не захватил столицу (Киев – ред. 24 канал) и не свергнул украинское правительство. Он фактически не захватил ни одного большого города, кроме Мариуполя,

– подытожил представитель Министерства обороны США.

Потери России на войне против Украины

Напомним, что по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 27 мая, в полномасштабной войне против нашего государства Россия уже потеряла :

личного состава – 29 750 человек;

танков – 1 322 единицы;

боевых бронированных машин – 3 245;

артиллерийских систем – 623;

РСЗО – 201;

средств ПВО – 93;

самолетов – 206;

вертолетов – 170;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 503;

крылатых ракет – 115;

кораблей и катеров – 13;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2226;

специальной техники – 48 единиц.

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