Путин не хочет мирных переговоров, он готов продолжать войну на Донбассе, – Пентагон
В США убеждены, что Путин пока не намерен вести мирные переговоры с Украиной. Глава Кремля не проявляет никакого интереса к дипломатическому завершению войны.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне 27 мая. 24 канал передает детали выступления американского чиновника.
Читайте также Нет признаков, что Россия формирует ударные группы - Енин о возможном наступлении врага на Киев
Россия хочет продолжать войну на Донбассе
На брифинге Кирби напомнил слова государственного секретаря США Энтони Блинкена, что Путин "может прямо здесь и сейчас сделать правильный шаг" – вывести российские войска , сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским и вести добросовестные переговоры.
При этом спикер Пентагона отметил, что сейчас, похоже, этого не произойдет, ведь Путин не проявляет никакого интереса к дипломатическому урегулированию ситуации и завершению этой войны.
Напротив, он продемонстрировал, что готов продолжать войну на Донбассе – и дальше наращивает войска, стягивает технику, наносит авиаудары по меньшим территориям Украины,
– добавил американский чиновник.
Российское наступление несмотря на неудачи
Вместе с тем Джон Кирби отметил, что почти за 100 дней полномасштабного вторжения в Украину Путин не достиг ни одной своей стратегической цели. По его словам, диктатору не удалось забрать у нашего государства ее суверенитет, наоборот – он продемонстрировал украинцам, насколько важна независимость на самом деле, и поэтому мы боремся за нее каждый день.
Он (Путин – ред. 24 канал) не захватил столицу (Киев – ред. 24 канал) и не свергнул украинское правительство. Он фактически не захватил ни одного большого города, кроме Мариуполя,
– подытожил представитель Министерства обороны США.
Потери России на войне против Украины
Напомним, что по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 27 мая, в полномасштабной войне против нашего государства Россия уже потеряла :
- личного состава – 29 750 человек;
- танков – 1 322 единицы;
- боевых бронированных машин – 3 245;
- артиллерийских систем – 623;
- РСЗО – 201;
- средств ПВО – 93;
- самолетов – 206;
- вертолетов – 170;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 503;
- крылатых ракет – 115;
- кораблей и катеров – 13;
- автомобильной техники и цистерн с топливом – 2226;
- специальной техники – 48 единиц.