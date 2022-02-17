Об этом в эфире 24 канала сказал российский политолог Дмитрий Орешкин. Он считает, что если бы Путин хотел признать боевиков – он бы сделал это раньше.
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"Путин этого не хочет. Дмитрий Песков не зря сказал, что это последний гвоздь в гроб Минских договоренностей", – объяснил Орешкин.
Думаю, это элемент запугивания,
– добавил политолог.
По его словам, Россия в ближайшее время будет нагнетать ситуацию на оккупированной территории.
"Однако признавать эти территории – это потенциальная угроза, которая нужна Путину только до тех пор, пока она не реализована", – заметил Орешкин.
Он добавил, что Украина ведет себя адекватно и на эти провокации не поддается, поэтому нет повода для волнения.
Орешкин о последних действиях России: смотрите видео 24 канала
Признание боевиков России: что известно
- 15 февраля Госдума приняла обращение к Владимиру Путину. В нем говорится о легитимизации боевиков на Донбассе.
- Официального ответа Владимира Путина нет, но в Кремле заверили, что он "принял к сведению" соответствующее обращение.
- В Трехсторонней контактной группе созывают внеочередные консультации, учитывая действия России.
- Украина обратилась к Совбезу ООН относительно этого вопроса.