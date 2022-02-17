Про це в ефірі 24 каналу сказав російський політолог Дмитро Орешкін. Він вважає, що якби Путін хотів визнати бойовиків – він би зробив це раніше.

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"Путін цього не хоче. Дмитро Пєсков не дарма сказав, що це останній цвях у труну мінських домовленостей", – пояснив Орешкін.

Думаю, це елемент залякування,

– додав політолог.

За його словами, Росія найближчим часом нагнітатиме ситуацію на окупованій території.

"Однак визнавати ці території – це потенційна загроза, яка потрібна Путіну лише доти, поки вона не реалізована", – зауважив Орешкін.

Він додав, що Україна поводиться адекватно і на ці провокації не піддається, тому немає приводу для хвилювання.

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