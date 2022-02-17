Про це в ефірі 24 каналу сказав російський політолог Дмитро Орешкін. Він вважає, що якби Путін хотів визнати бойовиків – він би зробив це раніше.
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"Путін цього не хоче. Дмитро Пєсков не дарма сказав, що це останній цвях у труну мінських домовленостей", – пояснив Орешкін.
Думаю, це елемент залякування,
– додав політолог.
За його словами, Росія найближчим часом нагнітатиме ситуацію на окупованій території.
"Однак визнавати ці території – це потенційна загроза, яка потрібна Путіну лише доти, поки вона не реалізована", – зауважив Орешкін.
Він додав, що Україна поводиться адекватно і на ці провокації не піддається, тому немає приводу для хвилювання.
Орешкін про останні дії Росії: дивіться відео 24 каналу
Визнання бойовиків Росіїю: що відомо
- 15 лютого Держдума ухвалила звернення до Володимира Путіна. У ньому мовиться про легітимізацію бойовиків на Донбасі.
- Офіційної відповіді Володимира Путіна немає, але у Кремлі запевнили, що він "взяв до відома" відповідне звернення.
- У Тристоронній контактній групі скликають позачергові консультації, зважаючи на дії Росії.
- Україна звернулася до Радбезу ООН щодо цього питання.