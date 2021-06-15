Путин не хочет стабильных отношений с США – Голос Америки

Экс-координатор санкций Госдепа США Дэниел Фрид заявил, что Владимир Путин не хочет стабильных отношений с Америкой. В частности, Кремль обострил риторику и угрожает возобновить накопление войск в Западном военном округе России.

По словам Фрида, встреча президентов США и России будет сложной. Впрочем, по его мнению, Джозеф Байден не является наивным относительно намерений Путина и готов прислать ему "сильное" сообщение.

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Байден прибыл в Швейцарию

Джозеф Байден прибыл в Женеву, где у него запланирован саммит с Владимиром Путиным. Это будет первая подобная встреча с начала президентства Байдена. Впрочем, стороны заявляют, что не имеют высоких ожиданий от переговоров.

Встреча не будет переломной

Большинство экспертов в Вашингтоне считают, что встреча Байдена и Путина не станет переломным моментом в отношениях США и России. Хотя они соглашаются, что обоим лидерам есть о чем поговорить. В частности, саммит может быть проверкой готовности России к стабильным отношениям с США.

Белый дом сделал ошибку

По мнению эксперта Международного университета Флориды Дэвида Креймера, саммит Байдена и Путина является хорошей идеей. Предложив встречу, Белый дом сделал ошибку. Креймер заявил, что хотел бы, чтобы вместо этого Байден встретился в Европе с Владимиром Зеленским и лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской.

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