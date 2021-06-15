За словами Фріда, зустріч президентів США та Росії буде складною. Втім, на його думку, Джозеф Байден не є наївним щодо намірів Путіна та готовий надіслати йому "сильне" повідомлення.

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Байден прибув у Швейцарію

Джозеф Байден прибув до Женеви, де у нього запланований саміт з Володимиром Путіним. Це буде перша подібна зустріч від початку президентства Байдена. Втім, сторони заявляють, що не мають високих очікувань від переговорів.

Зустріч не буде переломною

Більшість експертів у Вашингтоні вважають, що зустріч Байдена та Путіна не стане переломним моментом у відносинах США та Росії. Хоча вони погоджуються, що обом лідерам є про що поговорити. Зокрема, саміт може бути перевіркою готовності Росії до стабільних відносин зі США.

Білий дім зробив помилку

На думку експерта Міжнародного університету Флориди Девіда Креймера, саміт Байдена та Путіна є хорошою ідеєю. Запропонувавши зустріч, Білий дім зробив помилку. Креймер заявив, що хотів би, аби натомість Байден зустрівся у Європі з Володимиром Зеленським та лідеркою опозиції Білорусі Світланою Тихановською.

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