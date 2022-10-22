Выхода из войны не ищет и на уступки идти не собирается: в ISW проанализировали поведение Путина

Несмотря на то, что российская армия терпит неудачу на поле боя, Владимир Путин не планирует давать заднюю. Аналитики ISW считают, что агрессор не ищет выхода из войны.

К такому мнению исследователи пришли после того, как Путин объявил о создании "координационного совета". Если бы он хотел скорейшего завершения войны, то бы не подписывал указ о новом органе.

К теме Путин стал "мягче" и "открыт", – Эрдоган снова призвал к переговорам с Кремлем

Путин готов заплатить самую высокую цену, – ISW

Президент России создает условия для улучшения боеспособности своей армии в течение зимы и до 2023 года. Так называемый "координационный совет" должен контролировать гауляйтеров на оккупированных территориях в вопросах обеспечения потребностей российской армии, снабжения и т.д.

Российские блоггеры уже говорят, что такой "координационный совет" нужно было создать еще весной. Мол, тогда бы не случилось проблем с логистикой и снабжением. Однако пропагандисты все равно хвалят агрессора за создание нового органа и называют это "шагом в правильном направлении".

В то же время в ISW считают, что если бы Путин хотел завершить войну, то не одобрял бы такой "шаг".

Читайте также Путин лично проверил войска на 8 месяце войны: эксперты заметили интересную деталь

Создание этого нового координационного органа создает условия для высокого уровня мобилизации России, экономики и общества для продолжения высокоинтенсивных обычных военных операций в ближайшем будущем.

– объяснили аналитики.

Путин показывает, что готов заплатить высокую цену в виде внутреннего недовольства, чтобы добиться военного решения войны.

Это может вас заинтересовать – охрана Путина убила мобилизованного: видео