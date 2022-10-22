До такої думки дослідники дійшли після того, як Путін оголосив про створення "координаційної ради". Якби він хотів швидкого завершення війни, то б не підписував указ по новий орган.

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Путін готовий заплатити найвищу ціну, – ISW

Президент Росії створює умови, щоб покращити боєздатність своєї армії протягом зими та до 2023 року. Так звана "координаційна рада" повинна контролювати гауляйтерів на окупованих територіях у питаннях забезпечення потреб російського війська, постачання тощо.

Російські блогери вже кажуть, що таку "координаційну раду" треба було створити ще весною. Мовляв, тоді б не трапилося проблем з логістикою та постачанням. Однак пропагандисти все одно хвалять агресора за створення нового органу й називають це "кроком у правильному напрямку".

Водночас в ISW вважають, що якби Путін хотів завершити війну, то не схвалював би такого "кроку".

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Створення цього нового координаційного органу створює умови для високого рівня мобілізації Росії, економіки та суспільства для продовження високоінтенсивних звичайних військових операцій у найближчому майбутньому,

– пояснили аналітики.

Путін показує, що готовий заплатити високу ціну у вигляді внутрішнього невдоволення, аби лиш досягти військового вирішення війни.

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