Вочевидь, російський диктатор захотів підняти бойовий дух своїх солдатів, які помирають за його амбіції в українських полях. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Зверніть увагу Це найбільша помилка Путіна, – Піонтковський про "припинення" мобілізації у Росії

Експерт зазначив, що приїзд Путіна на полігон був політтехнологічним ходом Кремля.

Путін приїхав у броньовику, у надзвичайно дорогому жилеті. Він подивився на форму, йому показали ситуацію, після чого зробив своєрідний "перформанс" з бійцями – для того, щоб показати, що він разом з людьми та армією. Я думаю, що йому дуже сильно радники дошкуляли, мовляв, Зеленський приїздить до своїх військових і йому теж це потрібно,

– пояснив оглядач.

За його словами, Путін під час свого "візиту" наважився на речі, які до цього не робив.

"Путін приїхав і коли прощався, він одного бійця навіть обійняв й "по-пацанськи" потис йому руку. Він ніколи такого не робив. Мені здається, що це було більше для підняття морального духу і що верховний головнокомандувач нібито разом з військовими", – додав політолог.

Для чого Путін поїхав на полігон: дивіться відео

На його думку, всі речі, до яких Путін торкався на полігоні, в тому числі до черевиків, могли перебувати під особистим контролем у Федеральної служби охорони.

"Я не здивуюсь, що цей черевик носив у спеціальному саквояжі біля себе якийсь спеціальний співробітник. Він його міг дістати перед приїздом Путіна, щоб в нього, бува, не запхали отруту. Тобто спеціальна особа контролювала декілька днів цей виріб, не спускала з нього очей, щоб на останньому етапі дали Путіну "почіпати" й забрали назад", – резюмував Ступак.

Читайте також Діти злякалися, вчителі у шоці: у Росії без попередження провели навчання зі стрільбою в школі

Вас також може зацікавити – чого чекати від Путіна надалі: дивіться відео

Путін приїхав на полігон: що відомо