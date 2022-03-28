Путин не может быть подозреваемым в военных преступлениях, пока является президентом России

Пока Путин является президентом России, ему нельзя объявить подозрение в совершении военных преступлений. В Офисе генпрокурора говорят, что открыть уголовное производство на данный момент невозможно.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. Пока Путин находится на должности главы государства, он обладает функциональным иммунитетом.

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Пока Путин – президент, у него есть иммунитет

Я неоднократно заявляла, что величайший военный преступник 21 века – это Владимир Путин. Но открыли ли мы в отношении него уголовное производство? Он имеет функциональный иммунитет,

– отметила Венедиктова.

Генпрокурор подчеркнула, что Украина выполняет нормы международного и национального права, поэтому конкретно это производство против главы государства-агрессора не открыли.

Ранее Байден назвал Путина мясником

Отметим, что ранее президент США Джо Байден подобрал для Владимира Путина довольно точную характеристику. Глава Белого дома назвал Путина мясником. Сделал это Байден, пообщавшись с украинскими беженцами в Польше.

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