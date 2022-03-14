Путин не может остановиться, это психопат с ядерным оружием, – российский писатель

Путин не получил Украину, поэтому пытается отомстить. Однако психическое состояние кремлевского диктатора – нестабильное, из-за чего есть дополнительные риски.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский писатель Виктор Шендерович. По его мнению, после страшной войны, начатой ​​Россией, Украина восстановится и окончательно закрепит свою позицию в Европе.

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В России мечтают принести голову Путина, – Шендерович

"Думаю, что нигде он (Путин – 24 канал) не может остановиться, в этом и драма. Мы имеем дело с тяжелым психопатом с ядерным оружием", – заявил Виктор Шендерович.

Он считает, что если бы не было ядерного оружия, человечество справилось бы с российской агрессивной политикой в ​​течение нескольких месяцев, но ядерное оружие – дело серьезное. Проверять, до какого предела Путин может дойти – никто не хочет.

"Ситуация драматичная. Он психопат, но люди хотят жить. Думаю, что многие из российской элиты, силовой в частности, мечтали бы принести голову Путина в обмен на гарантии личной безопасности", – сказал писатель.

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