Об этом в эфире 24 Канала рассказал президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус. По его словам, недавняя встреча госсекретаря Марко Рубио с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН не должна вызывать ложного оптимизма. Публичные заявления россиян о якобы заинтересованности в сохранении энергосистем являются обычной манипуляцией.

К слову. Полную версию интервью с республиканцем Борисом Пинкусом читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Почему Кремлю нельзя верить

Эксперт напомнил о четкой позиции Владимира Зеленского, который подчеркивал готовность прекратить атаки на российские объекты только при условии зеркальных действий со стороны Москвы. Однако реального ответа от оккупантов до сих пор нет.

И то, что Лавров якобы говорит, что они готовы рассмотреть этот вопрос, – не означает, что они это сделают,

– Пинкус.

На самом деле кремлевский диктатор стремится получить неоккупированные территории Донбасса без единого боя, что украинская сторона никогда не согласится сделать. На нынешнем этапе глава Кремля абсолютно не заинтересован в реальном прекращении боевых действий, ведь он понимает собственное поражение и отсутствие весомых достижений.

Нужно действовать, а действовать они не будут. Говорить будут, действовать – нет,

– подытожил политик.

Что предшествовало разговорам о перемирии

Напомним, ранее мы писали, что переговоры по энергетике могут быть использованы Москвой исключительно для политических игр в преддверии выборов в США. Как уже сообщалось на нашем сайте, российская сторона категорически отказывается давать гарантии прекращения ежедневных обстрелов украинских электростанций до наступления зимы, надеясь усилить давление на Киев с помощью масштабных отключений электроэнергии.