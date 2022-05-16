Однако чем дольше не могут прийти к согласию относительно принятия этого решения, тем больше у некоторых стран появляется и политических аргументов. Об этом 24 каналу сказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

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По его словам, некоторые лидеры Евросоюза "играли в эту игру" очень долго, начиная с 2014 года. И все это – на средства Украины.

Каждый раз они находили такие доводы, что компромисс приводит к затишью. Однако это означает, что рано или поздно будет всплеск военных или других агрессивных действий, в том числе экономических и политических,

– отметил евродепутат.

Поэтому он думает, если сейчас Евросоюз остановится и будет снисходительно к какому-то "решению наполовину" – это будет иметь очень плохой сигнал, который будет влиять на будущее ЕС.

"Потому что мы не видим никакого прекращения военной агрессии. Напротив, российская сторона давит со всех фронтов, несмотря на все потери. Так что если сейчас Евросоюз покажет такую мягкую позицию и будет спокойно искать какого-нибудь компромисса на невыгодных условиях для Украины, то это только разбудит". "русского медведя", – считает Ауштрявичюс.

Это означает только одно, как подчеркнул он. "Путин даже не подумает остановиться и не будет никакого расчленения внутри российского руководства", – добавил европарламентарий.

Венгрия блокирует эмбарго на российскую нефть

Официальный Будапешт выступает против эмбарго на российскую нефть и газ. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил , что его страна поддержит шестой пакет санкций против России, если Евросоюз предложит ей альтернативу поступлению энергоносителей.

ЕС предложил Венгрии и Словакии оттянуть нефтяное эмбарго до конца 2024 года. Однако Будапешт прибегает к шантажу Европы. СМИ пишут, что Венгрия требует 15-18 миллиардов евро для модернизации энергетической структуры.

К слову. Вместе с тем, вступление Украины в ЕС и НАТО страна обещает не блокировать. Об этом заявлял Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Украине.

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