Однак чим довше не можуть дійти згоди щодо прийняття цього рішення, тим більше у деяких країн з'являється і політичних аргументів. Про це 24 каналу сказав депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

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За його словами, деякі лідери Євросоюзу "грали у цю гру" дуже довго, починаючи ще з 2014 року. І все це – коштом України.

Кожен раз вони знаходили такі аргументи, що компроміс призводить до затишшя. Однак це означає, що рано чи пізно буде сплеск воєнних чи інших агресивних дій, зокрема й економічних та політичних,

– зазначив євродепутат.

Тому він думає, якщо зараз Євросоюз зупиниться і ставитиметься поблажливо до якогось "рішення наполовину" – це матиме дуже поганий сигнал, який впливатиме на майбутнє ЄС.

"Тому що ми не бачимо ніякого припинення військової агресії. Навпаки, російська сторона тисне з усіх фронтів, попри усі втрати. Тож якщо зараз Євросоюз покаже таку м'яку позицію і буде спокійно шукати якогось компромісу на невигідних умовах для України, то це лише розбудить "російського ведмедя", – вважає Ауштрявічюс.

Це означатиме лише одне, як наголосив він. "Путін навіть не подумає зупинитись і не буде жодного розчленування всередині російського керівництва", – додав європарламентар.

Угорщина блокує ембарго на російську нафту

Офіційний Будапешт виступає проти ембарго на російську нафту та газ. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна підтримає шостий пакет санкцій проти Росії, якщо Євросоюз запропонує їй альтернативу із надходження енергоносіїв.

ЄС таки запропонував Угорщині та Словаччині відтягнути нафтове ембарго до кінця 2024 року. Однак Будапешт вдається до шантажу Європи. ЗМІ пишуть, що Угорщина вимагає 15 – 18 мільярдів євро для модернізації енергетичної структури.

До слова. Разом з тим вступ України до ЄС та НАТО країна обіцяє не блокувати. Про це заявляв надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні.

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