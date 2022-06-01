Пазл станет мельче

В России очень много крупных, связывающих разные регионы, инфраструктур. Железная дорога, нефтепроводы, газопроводы и т.д. Много что. Армия.

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Потом все это будет иначе и будут проходить какие-то объединения в общих интересах. Ну вот – создали государство Ичкерия и Татарстан. И образовалось государство, желающее их поработить, захватить. Понятно, что они будут объединяться и защищаться. Они хотят жить отдельно, но есть задачи коллективные – есть транспортные задачи, есть инфраструктурные задачи, есть задачи безопасности.

Дерибан на местах уже идет

Я не настаиваю на этом, но когда мы обсуждали разные модели дезинтеграции, мне очень нравилась и казалась более естественной модель экономической автономии. То, что, если вы помните, перед распадом СССР называлось хозрасчет.

Элиты региональные уже сейчас достаточно автономны. То, что там представитель Путина, какой-то с четырьмя классами образования охранник, он ситуации не меняет. Там есть свои чекисты, которые, кстати, когда Навальный приехал их разоблачать, что они – строительная мафия, его отравили, аккуратно, не до смерти, но чтобы понял, что приезжать сюда больше не надо – в этот Томск, Омск, Новосибирск.

Вынесут ли Путина на штыках

Я думаю, что это неважно, какая будет реакция у солдат-срочников в Украине. Силовики структурные, когда они объединены и синхронизируют свои деяния. Политически, экономично, экспертно, по-спецслужбам – они интересны, а сами по себе… У них на вооружении – легкое оружие, пистолеты. Что они могут сделать?

Москва постарается сдержать эти процессы автономизации. ФСБ, ГРУ – это армия. Я не думаю, что это нужно отдельно от армии рассматривать. Они постараются это сдержать. Но когда эти процессы возникнут не только в Чечне и Дагестане, но, скажем, в Чечне, Дагестане, Татарстане, на Дальнем Востоке, Якутии (в нескольких регионах), что будет? Что силовики могут с этим поделать? Ну, они постараются договариваться, призывать к благоразумию.

Достойно внимания Россияне невольно осуществили то, что украинцы имели бы еще несколько столетий назад

Ельцин начал первую чеченскую войну, чтобы остановить процесс федерализации. Федерализация началась, она была записана в конституции и началась. А секретарь свердловского обкома не умел руководить федерацией. Опыта не было. Он умел управлять унитарным государством. И вот он стал управлять унитарным государством.

Путин нанес колоссальный ущерб этой огромной стране. Это вред, не позволяющий больше вот в этой форме империи России выживать. Она распадется на мелкие государства, потому что это механизм выживания. Это не страшно, если говорить о гражданах. Да, будет переходный процесс трудным, могут быть конфликты.

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