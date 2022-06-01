Пазл станет мельче
В России очень много крупных, связывающих разные регионы, инфраструктур. Железная дорога, нефтепроводы, газопроводы и т.д. Много что. Армия.
Советуем В окружение Путина до сих пор не закончился кокс
Потом все это будет иначе и будут проходить какие-то объединения в общих интересах. Ну вот – создали государство Ичкерия и Татарстан. И образовалось государство, желающее их поработить, захватить. Понятно, что они будут объединяться и защищаться. Они хотят жить отдельно, но есть задачи коллективные – есть транспортные задачи, есть инфраструктурные задачи, есть задачи безопасности.
Дерибан на местах уже идет
Я не настаиваю на этом, но когда мы обсуждали разные модели дезинтеграции, мне очень нравилась и казалась более естественной модель экономической автономии. То, что, если вы помните, перед распадом СССР называлось хозрасчет.
Элиты региональные уже сейчас достаточно автономны. То, что там представитель Путина, какой-то с четырьмя классами образования охранник, он ситуации не меняет. Там есть свои чекисты, которые, кстати, когда Навальный приехал их разоблачать, что они – строительная мафия, его отравили, аккуратно, не до смерти, но чтобы понял, что приезжать сюда больше не надо – в этот Томск, Омск, Новосибирск.
Вынесут ли Путина на штыках
Я думаю, что это неважно, какая будет реакция у солдат-срочников в Украине. Силовики структурные, когда они объединены и синхронизируют свои деяния. Политически, экономично, экспертно, по-спецслужбам – они интересны, а сами по себе… У них на вооружении – легкое оружие, пистолеты. Что они могут сделать?
Достойно внимания Россияне невольно осуществили то, что украинцы имели бы еще несколько столетий назад
Ельцин начал первую чеченскую войну, чтобы остановить процесс федерализации. Федерализация началась, она была записана в конституции и началась. А секретарь свердловского обкома не умел руководить федерацией. Опыта не было. Он умел управлять унитарным государством. И вот он стал управлять унитарным государством.
Путин нанес колоссальный ущерб этой огромной стране. Это вред, не позволяющий больше вот в этой форме империи России выживать. Она распадется на мелкие государства, потому что это механизм выживания. Это не страшно, если говорить о гражданах. Да, будет переходный процесс трудным, могут быть конфликты.
Актуальное – России предрекли судьбу СССР: смотрите видео