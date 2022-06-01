Пазл стане дрібнішим

У Росії дуже багато великих, таких, що пов'язують різні регіони, інфраструктур. Залізниця, нафтопроводи, газопроводи тощо. Багато чого. Армія.

Радимо В оточення Путіна досі не закінчився кокс

Потім це все буде інакше й відбуватимуться якісь об'єднання у спільних інтересах. Ну ось – створили державу Ічкерія та Татарстан. І утворилася держава, яка хоче їх поневолити, захопити. Зрозуміло, що вони об'єднуватимуться і захищатимуться. Вони хочуть жити окремо, але є завдання колективні – є транспортні завдання, є інфраструктурні завдання, є завдання безпеки.

Дерибан на місцях вже йде

Я не наполягаю на цьому, але коли ми обговорювали різні моделі дезінтеграції, мені дуже подобалася і здавалася природнішою модель економічної автономії. Те, що, якщо ви пам'ятаєте, перед розпадом СРСР називалося госпрозрахунок.

Еліти регіональні вже зараз досить автономні. Те, що там є представник Путіна, якийсь із чотирма класами освіти охоронець, він ситуації не змінює. Там є свої чекісти, які, до речі, коли Навальний приїхав їх викривати, що вони – будівельна мафія, його отруїли, акуратно, не до смерті, але так, щоби зрозумів, що приїжджати сюди більше не треба – у цей Томськ, Омськ, Новосибірськ.

Чи винесуть Путіна на штиках

Я думаю, що це не має значення, яка буде реакція у солдатів-строковиків в Україні. Силовики структурні, коли вони об'єднані та синхронізують свої дії. Політично, економічно, експертно, спецслужбістськи – вони цікаві, а самі по собі… У них на озброєнні – легка зброя, пістолети. Що вони можуть зробити?

Москва намагатиметься стримати ці процеси автономізації. ФСБ, ГРУ – це армія. Я не думаю, що це треба окремо від армії розглядати. Вони намагатимуться це стримати. Але коли ці процеси виникнуть не тільки в Чечні та Дагестані, але, скажімо, у Чечні, Дагестані, Татарстані, на Далекому Сході, Якутії (у кількох регіонах), що буде? Що силовики можуть із цим зробити? Ну, вони намагатимуться домовлятися, закликати до розсудливості.

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Єльцин розпочав першу чеченську війну, аби зупинити процес федералізації. Федералізація почалася, вона була записана у конституції й почалася. А секретар свердловського обкому не вмів керувати федерацією. Досвіду не було. Він умів керувати унітарною державою. І ось він почав керувати унітарною державою.

Путін завдав колосальної шкоди цій величезній країні. Це шкода, яка не дозволяє більше ось у цій формі імперії Росії виживати. Вона розпадеться на дрібні держави, бо це механізм виживання. Це не страшно, якщо казати про громадян. Так, буде перехідний процес важким, можуть бути конфлікти.

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