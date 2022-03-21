Путин не отказался от захвата Киева, – Вениславский

Захват Киева является главной целью Владимира Путина. Он не отказался от этой идеи и прилагает максимум усилий, чтобы Украина была вынуждена реагировать на его требования.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире 24 канала. Сейчас фактически единственным средством давления Путина является попытка создать блокаду Киева и установить там собственный марионеточный режим.

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"Я не думаю, что враг отказался от своей идеи-фикс – взятия Киева. Для Путина это является главной целью", – отметил Вениславский.

Взятие Киева не реалистично

Однако такое развитие событий возможно только в болезненном воображении российского президента, ведь Вооруженные Силы Украины под Киевом дают достойный отпор оккупантам.

Успехов на краю Киева у врага нет. Хотя, понимая близость к столице тех позиций, которые оккупанты еще продолжают временно занимать, они обстреливают Киев. В частности, из артиллерийских систем,

– отметил нардеп.

Впрочем, как отметил Вениславский, ВСУ делают все возможное и иногда невозможное, чтобы устранить эту угрозу. Планы захватить украинскую столицу у Путина, конечно, остались, но они не реалистичны.

Вениславский рассказал о попытках Путина взять Киев: смотрите видео