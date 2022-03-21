Про це заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі 24 каналу. Зараз фактично єдиним засобом тиску Путіна є намагання створити блокаду Києва та встановити там власний маріонетковий режим.

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"Я не думаю, що ворог відмовився від своєї ідеї-фікс – взяття Києва. Для Путіна це є головною метою", – зазначив Веніславський.

Захоплення Києва не є реалістичним

Однак такий розвиток подій можливий лише у хворобливій уяві російського президента, адже Збройні Сили України під Києвом дають гідну відсіч окупантам.

Успіхів на краю Києва ворог не має. Хоча розуміючи близькість до столиці тих позицій, які окупанти ще продовжують тимчасово займати, вони обстрілюють Київ. Зокрема, з артилерійських систем,

– зазначив нардеп.

Втім, як зауважив Веніславський, ЗСУ роблять усе можливе й навіть деколи неможливе, аби усунути цю загрозу. Плани захопити українську столицю у Путіна, звісно, залишились, але вони не є реалістичними.