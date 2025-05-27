Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, отметив, что ни о каких других вариантах не говорилось. Враг планировал продолжать полномасштабную захватническую войну.

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К чему Путин готовит свою армию

Единственное, в чем несколько расходились позиции Путина и министра обороны – это финансирование. Андрей Белоусов убеждал, что нужно увеличить средства на нужды армии, глава Кремля отказался. Это довольно неожиданное заявление, потому что Путин фактически признал, что проблемы есть.

На этой встрече в декабре 2024 года Путин поставил 10 задач своим вооруженным силам. Из них 7 последних – технические, например, по развертыванию ПВО. Но есть ключевые,

– сказал Павел Лакийчук.

Первое – это завершить так называемую "сво", второе – готовиться в течение 10 лет к конфликту с НАТО, который является неотвратимым. Но важно, что глава Кремля не говорит, что как только закончится с Украиной – сразу нападет на Альянс. Он дает ориентир своей армии на среднюю перспективу – 10 лет.

Понятно, что в США очень не хотят видеть такое развитие событий. Там надеются, что Путин только говорит, но не перейдет к действиям. Однако, очень сложно сказать, когда российский диктатор только шантажирует, а когда действительно начнет действовать.

К слову, в России заявили, что готовы провести новый раунд переговоров с Украиной снова в Стамбуле. Глава вражеского МИД сказал, что "в Турции очень хорошо".