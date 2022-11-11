Криминальные переговоры, – политолог объяснил, что Россия может предлагать миру
Путин решил не появляться на саммите G20, который состоится 15 – 16 ноября на Бали в Индонезии. Вместо него туда поедет Лавров, но России уже нечего делать на саммите и нечего предложить Западу.
Об этом 24 каналу рассказал политолог Валерий Дымов. Еще месяц назад глава Кремля собирался принимать непосредственное участие в G20, "роты" Путина – Лавров, Песков и другие – рассказывали, что у него есть приглашение от руководителя Индонезии. Но его попытка создать на саммите антизападную коалицию провалилась.
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Путин стал изгоем
Дымов рассказал, что когда Путин в ноябре 2014 года полетел в Брисбен на саммит G20, он стал там фактически изгоем. Тогда премьер-министр Канады сказал ему: "Убирайтесь из Украины". Путин обиделся и заставил мир договариваться на его условиях.
Политолог отметил, что после этого глава Кремля начал бомбить города Сирии, создав эмигрантский кризис в Европе, куда прибыло около 7 миллионов беженцев.
"Тогда Меркель договорилась с ним о строительстве "Северного потока-2". Путин заставил Запад, чтобы с ним начали говорить", – подчеркнул эксперт.
Раньше он выдвигал условия, проводя криминальные переговоры. Сегодня ситуация другая,
– отметил Дымов.
G20 – встреча стран, которые являются победителями вместе с Украиной
По его словам, Путин бросил вызов Западу, который тот принял и на который адекватно ответил. Запад объединился против России. НАТО сейчас на Рамштайне также объединяет новых союзников в борьбе против путинской агрессии.
"На G20 Путину нечего делать. У него даже нет ресурсов, чтобы заставить по крайней мере с собой считаться. Его поражение очевидно для всех и никто не будет становиться рядом с ним", – отметил Дымов.
Он считает, что никто не хочет быть сейчас с Путиным, и представители Кремля не знают даже, что могут предложить Западу. Поэтому Лавров приедет на G20, чтобы послушать.
Политолог подчеркнул, что G20 будет встречей стран, которые являются победителями вместе с Украиной. Западные лидеры начали понимать, что они были в "заложниках" у Путина, он навязывал им повестку дня.
По словам политолога, Запад осознал свою зависимость от главы Кремля и начал давать ответ. Но этот процесс начала и создала условия для него Украина и наши победоносные Вооруженные Силы.
Западные лидеры поняли, что были в "заложниках" у Путина: смотрите видео
Саммит G20: важное
- Владимир Зеленский провел телефонную беседу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В разговоре глава Украины подчеркнул, что рассчитывает на голос Канады в G20 и ООН в поддержку украинских инициатив.
- Политолог Николай Давидюк считает, что на G20 Россия будет стараться сделать так, чтобы тема войны не была в приоритете. Зеленскому, который будет выступать на саммите в онлайн-формате, наоборот нужно максимально сосредоточиться на поддержке Украины.
- По мнению политолога Аббаса Галлямова, Путин, который не поедет на G20, ошибается, когда вместо себя отправляет на саммит Лаврова. Он не дипломат, а пропагандист и при первом же споре просто начнет "быковать".