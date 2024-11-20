Путин не появляется в публичном пространстве на фоне эскалации вокруг Украины, – росСМИ

Владимир Путин в последний раз появлялся на людях 7 ноября 2024 года. В частности, он посетил форум в Валдае.

24 Канал пишет, ссылаясь на росСМИ, что российский диктатор Путин не выходит на люди по несколько недель. Несмотря на это, Кремль публикует информацию о встречах, которые состоялись несколько недель или месяцев до того.

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Как выяснили, что Путин не выходит на люди

Российские журналисты проанализировали, что 19 ноября Путин, согласно данным Кремля, встречался с руководителем фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Последний сказал Путину, что его партия поддержала бюджет в первом чтении. Однако Госдума приняла документ в первом чтении еще 24 октября, во втором чтении – 14 ноября.

Более того, якобы "в день встречи" с Путиным Нечаев посетил выставку в Госдуме. Однако политик был в другом костюме, с другой стрижкой.

Также якобы 14 ноября российский диктатор Путин встретился с руководителем фракции ЛДПР Леонидом Слуцким. Однако на встрече рассказывал об итогах избирательной кампании, которая завершилась в начале сентября. Кстати, с Путиным Слуцкий якобы встречался ориентировочно во время, когда и выступал в Госдуме.

Но это еще не рекорд: по данным наших собеседников, знакомых с подготовкой встреч с Путиным, разница между настоящими датами встреч и их появлением на сайте Кремля в последнее время может достигать и двух месяцев,

– заявили журналисты.

Путин "исчез" как раз в момент эскалации войны России с Украиной.

Издание считает, что Путин может не рассказывать о том, где находится, даже спикеру Дмитрию Пескову. О том, где он находится, может знать только охрана и узкий круг приближенных.