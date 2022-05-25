Путин не понимает до конца происходящее – Зеленский о переговорах с президентом России

Президент Владимир Зеленский сказал, что нельзя вести переговоры по завершению войны с человеком, живущим в собственном информационном мире.

Об этом глава государства заявил во время Украинского завтрака в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает 24 канал.

Зеленский назвал единый позитив в переговорах с Россией

Зеленский подчеркнул, что Путин не осознает, что происходит на самом деле в мире и Украине, ведь живет в собственном информационном пузыре.

Украина не против кого-то, а за свою землю

Он (Путин – 24 канал) не понимает, что Украина никуда не собирается и не пойдет на уступки. Мы боремся на своей земле. И эта война Украины не против кого-то, а за себя, свою землю и на своей земле, за свою свободу и точно за свое будущее,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что Украине некуда со своей земли и тем более она не собирается этого делать. Именно из-за одинаковых ценностей и желаний так объединен весь украинский народ.

Зеленский сказал, что Владимир Путин должен жить в настоящей реальности, а его окружение должно ему помочь выйти из собственного информационного пузыря, который Россия и создала. Это вымышленное информационное поле строилось на протяжении десятков лет.

Говорить можно только с президентом России, ни с кем из посредников нет смысла, они – никто, даже не фигуры. Они просто находятся в воздухе. Есть только один человек – президент России, и тогда, когда он будет готов выйти в реальность,

– добавил Зеленский.

Для переговоров может стать слишком поздно

Он убежден, что когда Путин выйдет из своего собственного мира, то поймет, что многие погибают, умирают невинные люди. И тогда президент России осознает, что следует говорить и завершать войну, которую он сам и начал.

Глава государства сказал, что только в таком случае можно попытаться идти на переговоры и говорить о завершении войны по дипломатическому пути. Но Зеленский сказал, что это возможно только в случае, если уже не будет слишком поздно.

Он объяснил, что то, будет ли уже поздно говорить, зависит он от многих вещей и факторов, в частности желания украинского общества.

Многое зависит от обычных людей, ведь после того, что все видели, что российские военные действовали в Украине, и продолжают, я уверен, действовать на тех оккупированных территориях, до которых у нас нет возможности дойти из-за блокировки. Так я думаю, желание (до переговоров – 24 канал) будет теряться каждый день,

– добавил Зеленский.

Украина будет драться пока не освободит свои территории

Президент Украины заверил, что речь не идет об освобождении каких-либо конкретных территорий, которые Россия оккупировала в 2014 или 2022 годах.

Когда Украина говорит, что будет бороться, пока не восстановит все свои территории, значит только одно – Украина будет бороться, пока не вернет все свои территории. Ничего другого это не значит, потому что это о независимости и суверенитете,

– объяснил глава государства.

Он добавил, что дипломатическое решение войны с Россией возможно только в том случае, если страна-агрессор действительно захочет остановить эту кровавую войну против Украины. Одним из шагов демонстрации того, что Россия действительно желает перейти к дипломатии, является отведение российских войск к позициям, которые были до 24 февраля.

Смотрите речь Зеленского на Украинском завтраке в Давосе: видео