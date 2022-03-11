Путин не придумал ничего лучше, чем обстрелять сначала Украину, а затем Беларусь, – Арестович
Владимир Путин не придумал ничего лучше, чем нанести российскими самолетами удар по Украине, а затем по Беларуси.
Как сказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, российские оккупанты специально прибегли к провокациям на территории Беларуси, чтобы втянуть страну в войну против Украины.
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По словам Арестовича, российская провокация пришлась как раз на визит самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в Кремль.
Путин не придумал ничего лучше удара самолета сначала по территории Украины, а затем ударили по Беларуси. То есть это сознательная провокация вроде бы мы стреляем по белорусам, а белорусы – по нам. Но эта провокация была своевременно разоблачена,
– рассказал советник Офиса Президента.
Он заверил белорусов, что им эта война точно не нужна.
Обращение Арестовича к белорусам: смотрите видео
Отметим, что в 14:30 украинские разведчики сообщили о том, что российские самолеты вылетели из Беларуси, зашли на территорию Украины и напали на населенный пункт Копани в Беларуси.
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