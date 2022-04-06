Путин не рационален, – Квин предостерегла о новых вторжениях России в другие страны

Россия, по сути, начала масштабную войну не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира. Все чаще можно говорить о том, что российский диктатор не рационален.

Такое мнение в интервью 24 каналу высказала Кристина Квин – временно поверенная в делах США в Украине. По ее словам, не стоит исключать возможность вторжений России в другие государства.

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Квин: Весь мир должен быть обеспокоен

В обществе звучат тезисы о том, что Украина – это не конечная цель российского диктатора, а он действительно пытается втянуть Запад и НАТО. Квин на это ответила, что предугадать дальнейшие действия главы Кремля просто невозможно.

Я не могу заглянуть Путина в голову, но я скажу, что впечатление, что больше не правда, что он действует рационально,

– отметила она.

В целом, временно поверенная в делах США уже уверена в том, что президент страны-агрессора не рационален. Именно поэтому весь цивилизованный мир должен быть начеку.

"Весь мир должен быть обеспокоен не только тем, что он делает в Украине, но и тем, что он может сделать где угодно", – заверила Квин.

Отметим, что среди экспертных кругов распространяется мнение, что возможной мишенью для Кремля могут стать страны Балтии. В частности, такую ​​опасность постоянно подчеркивал Андрей Пионтковский – известный российский публицист, который сейчас проживает в США.

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