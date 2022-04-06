Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловила Крістіна Квін – тимчасово повірена у справах США в Україні. За її словами, не варто унеможливлювати вторгнень Росії в інші держави.

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Квін: Увесь світ має бути занепокоєним

У суспільстві лунають тези, про те, що Україна – це не кінцева мета російського диктатора, а він насправді намагається втягнути Захід та НАТО. Квін на це відповіла, що передбачити подальші дії глави Кремля просто неможливо.

Я не можу зазирнути Путіна в голову, але я скажу, що враження, що більше не є правдою, що він діє раціонально,

– відзначила вона.

Загалом тимчасово повірена у справах США вже впевнена у тому, що президент країни-агресорки не є раціональним. Саме через це весь цивілізований світ має бути на сторожі.

"Увесь світ має бути занепокоєним не тільки тим, що він робить в Україні, а і тим, що він може зробити будь-де", – запевнила Квін.

Зазначимо, що серед експертних кіл поширюється думка, що можливою "мішенню" для Кремля можуть стати країни Балтії. Зокрема, про таку небезпеку постійно наголошував Андрій Піонтковський – відомий російський публіцист, який зараз проживає у США.

Повне інтерв'ю з Крістіною Квін: дивіться відео 24 каналу