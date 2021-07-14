Путин убежден, что союз России Беларуси – это не союзное государство, а именно интеграция. Об этом он говорил во время общения с журналистами.
Читайте также Путин разгоняет свою статью об Украине и советует Зеленскому ее прочитать
Мы с Беларусью говорим "союзное государство", но в прямом смысле слова – это не государство. Это просто определенный уровень интеграции,
– отметил Путин.
Отметим, что завершить создание этого союза между странами могут уже осенью 2021 года. Об этом Лукашенко заявлял еще в конце апреля.
Путин сравнивал с ЕС
Российский президент пытался сравнить эту интеграцию с форматом Евросоюза. Однако согласился, что внутри блока ЕС интеграция все же глубже. "Там и единая валюта есть, и более мощный таможенный союз... Там все такое есть, чего мы пока еще не достигли", – отметил глава Кремля.
Путин встретился с Лукашенко
- Накануне Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Санкт-Петербурге. 13 июля они обсудили, в частности, цену на газ и новые кредиты для Беларуси.
- Также договорились о выделении Беларуси кредита в связи с налоговым маневром в России. А также выработали программу действий в сферах налогов, таможни и энергетики.