Путин убежден, что союз России Беларуси – это не союзное государство, а именно интеграция. Об этом он говорил во время общения с журналистами.

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Мы с Беларусью говорим "союзное государство", но в прямом смысле слова – это не государство. Это просто определенный уровень интеграции,

– отметил Путин.

Отметим, что завершить создание этого союза между странами могут уже осенью 2021 года. Об этом Лукашенко заявлял еще в конце апреля.

Путин сравнивал с ЕС

Российский президент пытался сравнить эту интеграцию с форматом Евросоюза. Однако согласился, что внутри блока ЕС интеграция все же глубже. "Там и единая валюта есть, и более мощный таможенный союз... Там все такое есть, чего мы пока еще не достигли", – отметил глава Кремля.

Путин встретился с Лукашенко