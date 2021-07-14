Путін переконаний, що союз Росії Білорусі – це не союзна держава, а саме інтеграція. Про це він говорив під час спілкування із журналістами.

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Ми з Білоруссю говоримо "союзна держава", але у прямому сенсі слова – це не держава. Це просто певний рівень інтеграції,

– зазначив Путін.

Зазначимо, що завершити створення цього союзу між країнами можуть вже восени 2021 року. Про це Лукашенко заявляв ще наприкінці квітня. Путін порівнював з ЄС

Російський президент намагався порівняти цю інтеграцію з форматом Євросоюзу. Проте погодився, що всередині блоку ЄС інтеграція все ж є глибшою. "Там і єдина валюта є, і більш потужний митний союз… Там все таке є, чого ми наразі ще не досягли", – зауважив очільник Кремля.

Путін зустрівся з Лукашенком