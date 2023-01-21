"Будут визжать, как резаный поросенок": какую тактику выберут россияне

Россия периодически угрожает ядерным ударом не только Украине, но и миру. Однако Владимир Путин не пойдет на такой шаг, а потребует результатов на фронте.

Об этом 24 Каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он убежден, что освобождение украинских территорий приведет не к ядерной войне, а к увеличению мобилизации в России.

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По словам Солонтая, пока идут соревнования на линии фронта, мы можем быть уверены о том, что враг будет надеяться на выигрыш на поле боя, поэтому никаких ядерных ударов до конца 2023 года быть не может.

Тактика русских

Россия будет использовать тактику "массовой заливки кровью, массовой заливки своим человеческим материалом, несмотря на любые потери", заметил говорящий.

Угрожать будут, кричать будут, визжать, как резаный поросенок, будут. Но ничего подобного они делать не будут, потому что с их стороны будет попытка заливать массами трупов, а с нашей – продвижение по нашей же территории,

– подчеркнул эксперт.

Солонтай убежден, что тактику под Бахмутом и Соледаром россияне будут продолжать продвигать, потому что это с июля их единственный успех. Нет другого места на фронте, откуда они бы не отступали, потому что не имели успехов, кроме Соледара. Они поняли, что тактика работает, и в горнило войны теперь будут бросать все больше людей.

Солонтай о тактике России: смотреть видео

Украина не пересечет границу

"Даже в тех редких случаях, когда сам рельеф, военное искусство говорит, что нужно занять посадку, деревню, лагерь на территории Беларуси или России, чтобы крепко держать украинскую границу, украинские военные никогда этого не делают, ценой жизни, наших сел, общин, хуторов", – отметил Солонтай.

Он убежден, что украинская армия никогда не даст оснований для применения ядерного оружия – не пересечет государственную границу.

Происходящее сейчас свидетельствует о том, что этот бункерный дед, хоть и не прав, но он не полностью сошел с ума. Видно, что он загнан, он ищет способ, пускает свой народ под зарез, но видно, что он не сумасшедший, который будет после того, как мы начнем освобождать другие наши города, прибегать к ядерным ударам,

– сообщил Солонтай.

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