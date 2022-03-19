Путин не захочет вступать в конфликт с НАТО, – генерал США в Европе

Россия действительно может сосредоточить свои войска на территории Беларуси ближе к Евросоюзу. Однако Владимир Путин намеренно не будет атаковать страны НАТО.

Такое мнение в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале высказал экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

Важно Я не верю в это, – экс-командующий армией США о запуске ядерного оружия Путиным

На вопрос ведущей, может ли Путин атаковать Польшу или страны Балтики, он ответил, что нет.

Я имею в виду – нет, конечно, они могут, но, очевидно, Путин не захочет вступать в конфликт с НАТО. Особенно после того, как стало ясно, что его армия не так сильна, как могла бы быть,

– подчеркнул Ходжес.

По его мнению, Беларусь станет частью Союзного государства, уже более формально, чтобы потенциально можно было разместить там больше войск России, в частности, ближе к Литве или Польше.

Однако, как убежден генерал, Путин намеренно не будет атаковать страны НАТО.

Полное интервью с Беном Ходжесом на 24 канале: смотрите видео