В Кремле взвешивают шаги: политолог назвал два обстоятельства, которые сейчас беспокоят Путина

Владимир Путин объявил об аннексии украинских территорий. Если диктатор решится на новую речь, то все равно что он объявит.

Об этом для 24 каналу сказал политолог Олег Саакян. Он отметил, что не имеет значения, объявит ли Путин войну официально.

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"Важно не то, что он скажет, а то, что он сейчас в ситуации, в которой ему нужно понять – помпезно ли объявлять "присоединение" территорий, нужно ли все спустить на бюрократию, как процедурный процесс и не делать вокруг этого ни одного пиара", – отметил Саакян.

Что влияет на действия Путина

По словам политолога, каждый из этих возможных шагов имеет плюсы и минусы. Сейчас в Кремле взвешивают, что из этого лучше. Все это будет происходить, как сказал Саакян, в двух обстоятельствах:

потребность шантажа и поднятие ставок в ядерной тематике Запада;

процессы внутри России, поскольку мобилизация уже ударила по режиму Путина.

Ядерный шантаж не вызвал подъема у российского общества. Видно, как пропагандисты начали гасить эту волну. Серьезно оказали влияние внешние обстоятельства, но и в российском обществе нет пьяного угара, что нужно бить ядерным оружием, – рассказал Саакян.

Не отреагировали даже пропагандисты

Политолог назвал слабым предыдущее выступление Путина. Его не приняли в обществе. Целый ряд российских аналитиков отметили, что ожидали большего.

"Даже штатные пропагандисты не восприняли этого серьезно. То есть Путин не дал ни одного указателя, который бы имел толчок, поэтому сейчас глава Кремля решает, как работать с обществом, которое не понимает, куда дальше двигаться и живет тревогой", – отметил Саакян.

Кстати Ядерные угрозы Путина на Западе воспринимают очень серьезно, – Рыбачук объяснил позицию партнеров.

Путин может снова обратиться к россиянам

Об этом сообщили российские СМИ. Глава Кремля может сменить статус "специальной военной" на "контртеррористическую операцию" или даже войну. По словам военного эксперта Дениса Поповича, это ускорит процессы разрушения вертикали путинской власти.

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