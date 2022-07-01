Об этом 24 каналу сообщил российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что так НАТО тоже показали свою "ядерную дубинку" президенту России Владимиру Путину.
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Неожиданное признание Путина
По его мнению, Путин сошел с ума настолько, что верил в то, что у Запада нет ядерного оружия. Если говорить точнее, он был убежден, что США не отважатся применить его.
Как отметил публицист, глава Кремля об этом открыто говорил на пресс-конференции во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, который состоялся за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Путин неожиданно признался, что Россия слабее конвенционального уровня. Однако у них есть ядерное оружие, в котором они превосходят (Запад – 24 канал),
– отметил Пионтковский.
Как он подчеркнул, похоже, что президент России до сих пор верит в такую чушь. Однако и Соединенные Штаты Америки и Североатлантический Альянс несколько раз решительно заявляли, что в случае применения тактического ядерного оружия они нанесут сокрушительный удар как по России, так и по Путину лично.
Украина сейчас единственная, кто удовлетворяет критериям НАТО
В то же время, как предположил Пионтковский, у Путина было убеждение, что против России не применят ядерное оружие из-за того, что Запад постоянно отступал из-за такого шантажа. Публицист напомнил, что он срабатывал еще с 2007 года, когда НАТО отказало Украине в членстве.
Официально заявили, что Украина не подходит НАТО по каким-либо критериям. Сейчас это просто забавно. А что Северная Македония, Черногория, Албания отвечают очень высоким критериям демократии и развития, которых нет в Украине?
– заявил Пионтковский.
По его словам, Украина сейчас единственная, удовлетворяющая критериям НАТО. Особенно тому, ради которого, был создан Североатлантический Альянс – защита от советской и российской агрессии.
Пионтковский рассказал, что Путин признался в слабости: смотрите видео
Путин шантажирует размещение ядерного оружия в Беларуси: что известно
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился 25 июня с диктатором России Владимиром Путиным. По информации, они обсуждали "гарантирование мировой безопасности" путем обеспечения Белоруссии ядерным оружием.
- Путин поплакался, что США имеют в странах Европы 200 своих ядерных боезапасов. По его мнению, необходимо позаботиться о безопасности Беларуси и других членов Организации договора о коллективной безопасности (Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан).
- Поэтому он решил, что ради безопасности на вооружение Беларуси Россия передаст партию комплексов Искандер-М. В то же время, Путин акцентировал, что они могут запускать как обычные ракеты, так и ядерные боеприпасы.