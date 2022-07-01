Об этом 24 каналу сообщил российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что так НАТО тоже показали свою "ядерную дубинку" президенту России Владимиру Путину.

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Неожиданное признание Путина

По его мнению, Путин сошел с ума настолько, что верил в то, что у Запада нет ядерного оружия. Если говорить точнее, он был убежден, что США не отважатся применить его.

Как отметил публицист, глава Кремля об этом открыто говорил на пресс-конференции во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, который состоялся за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Путин неожиданно признался, что Россия слабее конвенционального уровня. Однако у них есть ядерное оружие, в котором они превосходят (Запад – 24 канал),

– отметил Пионтковский.

Как он подчеркнул, похоже, что президент России до сих пор верит в такую чушь. Однако и Соединенные Штаты Америки и Североатлантический Альянс несколько раз решительно заявляли, что в случае применения тактического ядерного оружия они нанесут сокрушительный удар как по России, так и по Путину лично.

Украина сейчас единственная, кто удовлетворяет критериям НАТО

В то же время, как предположил Пионтковский, у Путина было убеждение, что против России не применят ядерное оружие из-за того, что Запад постоянно отступал из-за такого шантажа. Публицист напомнил, что он срабатывал еще с 2007 года, когда НАТО отказало Украине в членстве.

Официально заявили, что Украина не подходит НАТО по каким-либо критериям. Сейчас это просто забавно. А что Северная Македония, Черногория, Албания отвечают очень высоким критериям демократии и развития, которых нет в Украине?

– заявил Пионтковский.

По его словам, Украина сейчас единственная, удовлетворяющая критериям НАТО. Особенно тому, ради которого, был создан Североатлантический Альянс – защита от советской и российской агрессии.

Пионтковский рассказал, что Путин признался в слабости: смотрите видео



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