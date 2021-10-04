Однако, по словам спикера, предпосылок для переговоров до конца 2021 года нет. Он отметил, что сначала необходимо определиться с темами, которые главы государств будут поднимать во время общения с глазу на глаз.

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Путин никогда не исключал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что тоже готов ее провести,

– сказал Песков.

Зеленский предлагал встретиться на Донбассе

Ранее Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса. Позже президент Украины заявил, что ему не важно, где именно пройдут переговоры.

Руководитель Кремля ответил, что готов в любой момент принять украинского лидера в Москве. Впоследствии стало известно, что пообщаться главы государств могут на нейтральной территории.

Потом Владимир Зеленский поручил Андрею Ермаку заняться вопросом организации встречи. В то же время в России сообщили, что не готовы обсуждать вопрос войны на Донбассе.

Обратите внимание! Ранее Зеленский утверждал, что все-таки хочет добиться встречи с Путиным в двустороннем формате. Он говорил, что главное – не место, а содержание переговоров.