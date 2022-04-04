Путин никогда не сломит дух украинцев, – Джонсон выложил мощное видео поддержки
Источник:твиттер Бориса Джонсона
Борис Джонсон заявил, что все танки и оружие, которые есть в арсенале Владимира Путина, никогда не сломят дух украинцев и не завоюют их Родину. В то же время Великобритания не откажется от поддержки нашего государства.
Об этом премьер-министр страны рассказал в видеообращении, которое опубликовал в своем твиттере.
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"У меня нет сомнений, что когда пройдет этот страдальческим время, Украина поднимется и снова займет свое место среди свободных и суверенных стран", – отметил политик.
Джонсон подчеркнул, что с начала вторжения России украинцы защищали свое государство с непобедимым мужеством и стойкостью.
Мы в Великобритании увлечены доблестью и патриотизмом украинцев. Наше дело – поддержать их,
– сказал глава правительства.
Джонсон также рассказал о том, что Великобритания уже сделала для Украины за последние несколько лет. Речь идет о тренировках более 22 тысяч военных ВСУ, поставках оружия, выделении 400 миллионов фунтов стерлингов для гуманитарной и экономической помощи.
Стоит также заметить, что уже 150 тысяч британских семей предложили приютить украинских беженцев.
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