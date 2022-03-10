Путин обезобразил всю прошлую и будущую "российскую культуру", – Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко решил высказаться по поводу действий президента страны-агрессора Путина.

Он даже написал свой пост на русском языке, чтобы "было понятнее этому племени Каина, что они натворили в Украине".

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Путин сейчас уничтожает не Украину, он уничтожает Россию. Жаль, что это понимают немногие из россиян. Войдя в Украину "второй армией в мире", он столкнулся с вооруженным до зубов, мотивированным, обученным войском, воюющим уже 8 лет,

– пишет Ткаченко.

Он отмечает, что Путина в Украине ненавидят все: армия, дети, домохозяйки, программисты, садоводы.

По словам Ткаченко, тезисы о денацификации столкнулись с тем, что "денацифицировать", уничтожить, нужно всех украинцев. А это – страшнее нацизма. Однако кроме украинцев оккупант убивает русских, уничтожает церкви русского патриархата, а это уже не нацизм, а геноцид.

Президентом России двигает не логика, а месть:

Месть за то, что Украина свободна.

Месть Харькову за то, что благодаря их болельщикам весь мир знает, что Путин – *** – ла-ла-ла.

Месть Мариуполю за то, что устоял в 2014-м и стоит до сих пор.

Ткаченко подчеркивает, что, анализируя новости из России, видит, насколько Путин оторван от реальности в своем бункере, до сих пор верит, что победит. И, кажется, для него совсем не важно, что золото-валютные резервы заморожены, а уровень долговых обязательств на уровне таких стран как Нигерия, Ливия и Монголия.

Путин обезобразил всю прошлую и будущую "русскую культуру"

Впрочем, больше всего министр культуры и информационной политики подчеркнул культуру. Ведь Путин сумел опозорить весь "русский мир", а значит, и культуру.

Путин "денацифицирует" не Украину. Путин денацифицирует Россию. С такой нацией никто не захочет иметь дела десятки лет,

– подытожил Ткаченко.

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