Він навіть написав свій пост російської мовою, щоб "було зрозуміліше цьому Каїновому племені, що вони натворили в Україні".
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Путін нині нищить не Україну, він нищить Росію. Шкода, що це розуміють мало хто з росіян. Увійшовши в Україну "другою армією у світі", він зіткнувся з озброєним до зубів, мотивованим, навченим військом, яке воює вже 8 років,
– пише Ткаченко.
Він наголошує, що Путіна в Україні ненавидять усі: армія, діти, домогосподарки, програмісти, садівники.
За словами Ткаченка, тези про денацифікацію зіткнулися з тим, що "денацифікувати", знищити, потрібно всіх українців. А це – страшніше за нацизм. Однак, крім українців, окупант вбиває російських, знищує церкви російського патріархату, а це вже не нацизм, а геноцид.
Президентом Росії рухає не логіка, а помста:
- Помста за те, що Україна вільна.
- Помста Харкову за те, що завдяки їхнім уболівальникам увесь світ знає, що Путін – *** – ла-ла-ла.
- Помста Маріуполю за те, що встояв 2014-го і стоїть досі.
Ткаченко підкреслює, що, аналізуючи новини з Росії, бачить, наскільки Путін відірваний від реальності у своєму бункері, й досі вірить, що переможе. І, здається, для нього зовсім не важливо те, що золото-валютні резерви заморожені, а рівень боргових зобов'язань на рівні таких країн як Нігерія, Лівія та Монголія.
Путін спозорив усю минулу і майбутню "російську культуру"
Втім, найбільше міністр культури та інформаційної політики наголосив на культурі. Адже Путін зумів зганьбити весь "русский мир", а значить, і культуру.
Путін "денацифікує" не Україну. Путін денацифікує Росію. З такою нацією ніхто не захоче мати справи десятки років,
– підсумував Ткаченко.
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