"Зерновое соглашение не оправдало назначения": Путин написал циничную статью об Африке

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Кремль способен "заместить украинское зерно". Более того, он начал жаловаться, что якобы ни одного условия зерновой сделки "не было выполнено".

Очередные маразматические заявления Путин выразил в статье Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего. В ней российский диктатор в очередной раз выдал циничные заявления по поводу зерновой сделки, обвинив Европу и Запад в "обогащении", передает 24 Канал.

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"Вместо украинского зерна – российское"

Статья русского диктатора шокирует своим цинизмом. Путин заявил, что зерновое соглашение якобы "не оправдало своего гуманитарного назначения", а потому Россия "не видит смысла продолжать его". Более того, диктатор и здесь нашел способ обвинить Европу и США, которые якобы "использовали соглашение для собственного обогащения, перепродавая зерно из Украины".

Однако на этом обвинения не прекратились. Путин также начал жаловаться, что условия зерновой сделки "не выполнялись", поэтому Россия "вынуждена" была выйти из соглашения.

Из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить только 2 партии: 20 тысяч в Малави и 34 тысяч в Кению. Другое остается в недобросовестных руках европейцев – несмотря на то, что говорится о чисто гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе,

– цинично обвинил Путин страны Запада.

По подсчетам диктатора, из Украины в год экспортировали 32,8 миллиона тонн грузов. Среди которых якобы 70% - в страны с высокими доходами и ЕС, а вот в Эфиопию, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан вроде бы экспортировали лишь "3% от общего объема".

На этом фоне Путин начал цинично предлагать российское зерно вместо украинского. По его словам, Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Более того, диктатор хвастается, что якобы в этом году "ожидается рекордный урожай".

Путин запланировал сотрудничество с Африкой

Особое внимание в статье российский диктатор уделил будущему сотрудничеству с Африкой. Он заявил, что сейчас Россия "продолжит активно работать над поставкой зерна, продовольствия и удобрений" в страну. Кроме того, Путин собирается развивать "палитру экономических связей".

Указал Путин и на саммите "Россия – Африка". По его словам, страны планируют подписать ряд документов о сотрудничестве и "важный пакет соглашений и меморандумов".

Москва придает большое значение саммиту "Россия – Африка", планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий форума партнерства. В общих интересах России стран Африки вывести на более высокий уровень сотрудничество в гуманитарной сфере, культуре и спорте,

– заявил Путин о планах России.