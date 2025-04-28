Украинский и американский лидеры еще 11 марта 2025 года согласились на полное прекращение огня. Как отметил 24 Каналу военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь, тогда россияне все договоренности игнорировали.

К теме США и Россия обмениваются информацией о перемирии на 9 мая, – Песков

Россия может нарваться на гнев Трампа

Соединенные Штаты постоянно подчеркивают,, что обе стороны должны сесть за стол переговоров, но перед этим объявить полное прекращение огня. Трамп уже отреагировал на предложение России. Президент США подчеркнул, что он хочет постоянного перемирия.

Это перемирие может быть связано со стремлением Кремля обеспечить проведение своего парада, в котором примут участие несколько лидеров государств, в частности европейских – из Словакии и Сербии,

– отметил Михаил Самусь.

Оккупантам не нужно, чтобы на Красную площадь пришли украинские беспилотники. Поэтому предложение “перемирия” – это попытка показать Трампу, что Россия якобы готова к миру.

Россиянам все сложнее

Играть в такие игры Путину становится все сложнее. Трамп выглядит разочарованным и продолжает требовать от россиян полностью прекратить огонь. Более того, ему нужно показать результаты до 100 дней своего президентства. Ведь сейчас президента США критикуют за вред экономике, международной политике и безопасности.

Поэтому через троллинг Путин может нарваться на то, что Трамп действительно наконец-то взорвется. Украина советовала Трампу сразу требовать безусловного прекращения огня, как он и обещал избирателям,

– подчеркнул Михаил Самусь.

К сожалению, президент США попытался действовать по-другому. Он пытался через своего спецпредставителя Стива Уиткоффа договориться с россиянами о бизнес-проектах, соглашениях и благодаря этому достичь мира.

Поэтому особых результатов от так называемого "перемирия" ожидать не стоит. К тому же в МИД Украины отметили, что хотят немедленного прекращения огня, а не просто обещаний, которые Россия не выполняет. Скорее всего, это приведет к увеличению давления на Путина с американской стороны.