Український та американський лідери ще 11 березня 2025 року погодились на повне припинення вогню. Як зауважив 24 Каналу військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь, тоді росіяни всі домовленості ігнорували.

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Росія може нарватися на гнів Трампа

Сполучені Штати постійно наголошують на тому, що обидві сторони мають сісти за стіл переговорів, але перед цим оголосити повне припинення вогню. Трамп уже відреагував на пропозицію Росії. Президент США наголосив, що він хоче постійного перемир'я.

Це перемир'я може бути пов'язано із прагненням Кремля забезпечити проведення свого параду, у якому братимуть участь кілька лідерів держав, зокрема європейських – зі Словаччини та Сербії,

– зауважив Михайло Самусь.

Окупантам не потрібно, щоб на Червону площу завітали українські безпілотники. Тому пропозиція “перемир'я” – це намагання показати Трампу, що Росія нібито готова до миру.

Росіянам дедалі складніше

Гратися в такі ігри Путіну стає дедалі складніше. Трамп виглядає розчарованим і продовжує вимагати від росіян повністю припинити вогонь. Ба більше, йому потрібно показати результати до 100 днів свого президентства. Адже зараз президента США критикують за шкоду економіці, міжнародній політиці та безпеці.

Тому через тролінг Путін може нарватися на те, що Трамп дійсно нарешті вибухне. Україна радила Трампу відразу вимагати безумовного припинення вогню, як він і обіцяв виборцям,

– підкреслив Михайло Самусь.

На жаль, президент США спробував діяти по-іншому. Він намагався через свого спецпредставника Стіва Віткоффа домовитися з росіянами про бізнес-проєкти, угоди й завдяки цьому досягти миру.

Тому особливих результатів від так званого "перемир'я" очікувати не варто. До того ж в МЗС України наголосили, що хочуть негайного припинення вогню, а не просто обіцянок, які Росія не виконує. Скоріш за все, це призведе до збільшення тиску на Путіна з американського боку.