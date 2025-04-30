Глава Кремля боится, что во время "парада победобесия" украинские дроны могут атаковать Красную площадь, где он будет находиться с лидерами других стран. Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко.

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Как 9 мая стало идеологией путинского режима

Владимир Огрызко отметил, что для Путина чрезвычайно важно 9 мая быть на пике славы, ведь "парад победобесия" – это своеобразная "скрепа" современной России, фундамент, на котором строится вся идеология нынешнего режима.

Это подтверждают даже результаты социологических опросов: культ 9 мая в России уже даже вытеснил по популярности традиционный народный праздник – Новый год. Очевидно, что адекватные и культурные лидеры других стран участвовать в этом не будут.

Интересно! Около 19 лидеров собираются приехать к Путину в Москву на парад 9 мая. Среди приглашенных – лидеры Бразилии, Венесуэлы, Китая, Палестины, Кубы, Сербии и других стран.

Представим сценарий: на парад могут прийти украинские дроны. Они же тоже имеют право появиться над Красной площадью в Москве. Техника – вещь надежная, но иногда случаются сбои, и она летит не туда, куда планировалось. В результате она может упасть прямо на головы всем тем, кто будет стоять возле Мавзолея. И это действительно пугает Путина.

Представьте его эмоции, когда Путин будет стоять и не будет знать – прилетит что-то или нет. Он не хочет прятаться от дронов,

– подчеркнул экс-глава МИД.

Конечно, на эти дни Москву максимально прикроют системами противовоздушной обороны, которыми обладает Россия, но это как одеяло, которое тянут в разные стороны – где-то прикрыл, но обнажил другое место.

Поэтому Путин, с одной стороны, хочет отпраздновать этот день, а с другой – обезопасить себя и всех, кто приедет на "парад победобесия". Именно по этим причинам он объявил "перемирие" на три дня – с 8 по 10 мая.

По мнению Владимира Огрызко, украинская власть абсолютно правильно отреагировала, заявив, что нет никаких оснований ждать 8 мая – если и говорить о прекращении огня, то оно должно быть не на несколько дней, а минимум на 30.