Глава Кремля боїться, що під час "параду побєдобєсія" українські дрони можуть атакувати Красну площу, де він перебуватиме з лідерами інших країн. Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко.

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Як 9 травня стало ідеологією путінського режиму

Володимир Огризко зазначив, що для Путіна надзвичайно важливо 9 травня бути на піку слави, адже "парад побєдобєсія" – це своєрідна "скріпа" сучасної Росії, фундамент, на якому будується вся ідеологія теперішнього режиму.

Це підтверджують навіть результати соціологічних опитувань: культ 9 травня в Росії вже навіть витіснив за популярністю традиційне народне свято – Новий рік. Очевидно, що адекватні та культурні лідери інших країн участі в цьому не братимуть.

Цікаво! Близько 19 лідерів збираються приїхати до Путіна в Москву на парад 9 травня. Серед запрошених – лідери Бразилії, Венесуели, Китаю, Палестини, Куби, Сербії та інших країн.

Уявімо сценарій: на парад можуть завітати українські дрони. Вони ж теж мають право з'явитися над Красною площею в Москві. Техніка – річ надійна, але іноді трапляються збої, і вона летить не туди, куди планувалося. У результаті вона може впасти просто на голови всім тим, хто стоятиме біля Мавзолею. І це справді лякає Путіна.

Уявіть його емоції, коли Путін стоятиме і не знатиме – прилетить щось чи ні. Він не хоче ховатися від дронів,

– наголосив ексглава МЗС.

Звісно, на ці дні Москву максимально прикриють системами протиповітряної оборони, якими володіє Росія, але це як ковдра, яку тягнуть в різні боки – десь прикрив, але оголив інше місце.

Тому Путін, з одного боку, хоче відсвяткувати цей день, а з іншого – убезпечити себе й усіх, хто приїде на "парад побєдобєсія". Саме з цих причин він оголосив "перемир'я" на три дні – з 8 по 10 травня.

На думку Володимира Огризка, українська влада абсолютно правильно відреагувала, заявивши, що немає жодних підстав чекати на 8 травня – якщо й говорити про припинення вогню, то воно має бути не на кілька днів, а щонайменше на 30.