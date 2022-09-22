Четыре попытки и помощь врачей: СМИ узнали, как путин записывал обращение к россиянам

Президент страны-агрессора владимир путин не мог с первого раза записать обращение к россиянам. Это удалось сделать только после четырех неудачных попыток.

Как оказалось, путину стало плохо во время подготовки к записи обращения. Его речь пришлось переписывать несколько раз.

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Почему путин не мог записать обращение с первого раза

Как утверждают источники, российский диктатор страдает приступами кашля и боли, поэтому обращение пришлось переписывать несколько раз. Лишь после четвертой неудачной попытки записать видео путину вызвали врачей – он также пожаловался им на боль в груди.

В итоге врачи посоветовали диктатору отложить съемки и поехать с ними на обследование, что и было сделано.

Кстати, некоторые люди из ближайшего окружения Путина думают, что он симулировал проблемы со здоровьем, чтобы перенести съемки и переосмыслить свои решения.

Люди, близкие к президенту, знают его патологическую нерешительность и неуверенность в принятии решений, особенно ключевых.

– пишут в источнике.

Напомним, что из-за провала обращения путина сеть взорвалась мемами. Украинцы начали публиковать версии того, почему путин опоздал на первое со времени начала войны обращение к россиянам.

Также журналист Доминик Джонсон отметил, что анонсированным обращением кремль отвлек внимание всего мира от Генассамблеи ООН.

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